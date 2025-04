Goeree-Overflakkee doet mee met het NK Tegelwippen

Goeree-Overflakkee doet van 21 maart tot en met 31 oktober 2025 weer mee met het NK Tegelwippen. Ook dit jaar roept de gemeente weer alle inwoners, ondernemers en organisaties op om te kijken waar er in de eigen omgeving nog tegels verruild kunnen worden voor groen. Meer groen zorgt voor minder wateroverlast bij stortbuien, koelere straten in hete zomers én een gezondere leefomgeving. Zo verkoelt één boom net zo goed als tien airco’s, blijkt uit onderzoek. Door mee te doen met het NK Tegelwippen, hoopt de gemeente zoveel mogelijk mensen te inspireren en te helpen bij het vergroenen van de leefomgeving.

Tijdens het NK Tegelwippen streven zeker 280 gemeenten in Nederland en Vlaanderen massaal naar het zoveel mogelijk tegels vervangen door gras, bloemen, struiken en bomen. Henk van Putten, wethouder Buitenruimte zegt over de actie: "Een groene leefomgeving heeft veel voordelen en maakt wonen prettiger. We willen inwoners inspireren om zelf aan de slag te gaan en laten zien hoe een groene tuin bijdraagt. Met subsidies en de gratis Tegeltaxi helpen we graag een handje. Het voorjaar is dé tijd om te klussen in de tuin, dus laten we samen aan de slag gaan!"

Groene start op Goeree-Overflakkee

Leerlingen van de RGO Beroepscampus aan de Sportlaan in Middelharnis zijn enthousiast begonnen met het groener en gezonder maken van hun omgeving. Met enkele handige tips legden ze zelf een geveltuin aan. De gemeente Goeree-Overflakkee en de organisatie Speaking Minds (Save the Children) ondersteunden het initiatief door planten, kroostegels en gereedschap te leveren. Zo trapten de leerlingen het NK Tegelwippen af door maar liefst 88 tegels te vervangen voor een mooie geveltuin.

Ook dit jaar weer de gratis TegelTaxi

Voor wie niet weet wat er daarna met alle tegels moet gebeuren: de TegelTaxi komt ze gratis ophalen. Kijk voor het ophaalschema, aanmelden en meer informatie over de tegeltaxi op www.klimaatkrachtiggo.nl.

Gemeente Goeree-Overflakkee heeft ook verschillende subsidies beschikbaar voor het vergroenen van de leefomgeving. Op www.klimaatkrachtiggo.nl is daar meer over te lezen.

Een groene omgeving is gezonder

Een betegelde tuin lijkt lekker makkelijk, maar groen heeft véél meer voordelen: bomen, planten en gras zorgen voor betere afvoer van regenwater bij steeds vaker voorkomende stortbuien en zorgen voor een lagere temperatuur tijdens steeds hetere zomers. Wageningen Universiteit en Research ontdekte dat één boom net zo goed verkoelt als tien airco's en uit onderzoek van de Vrije Universiteit Amsterdam blijkt dat een groene omgeving ook gezonder en gelukkiger maakt.

