Goeree-Overflakkee genomineerd voor Wandelgemeente van het Jaar 2018

De gemeenten Bronckhorst, Goeree-Overflakkee en Hilvarenbeek zijn genomineerd voor de Wandelgemeente van het Jaar 2018. Deze gemeenten springen er op een bijzondere manier uit voor wandelaars. De jaarlijkse verkiezing wordt georganiseerd door ‘te voet’, de wandelkrant van Nederland.

Uitvoerig beoordeeld

Gemeenten in Nederland zetten wandelpaden, ommetjes, wandelnetwerken, themaroutes en kuiertochten uit. ‘Te voet’, de wandelkrant van Nederland, beoordeelt ieder jaar de wandelmogelijkheden in de gemeenten. Vorig jaar werd Leusden gekozen tot Wandelgemeente van het Jaar.

De Grote Drie

Nadat tientallen gemeenten in Nederland deelnamen aan de voorronden voor de Wandelgemeente van het Jaar, zijn Bronckhorst in Gelderland, Goeree-Overflakkee in Zuid-Holland en Hilvarenbeek in Noord-Brabant genomineerd. Deze gemeenten blijken in de praktijk extra vriendelijk voor wandelaars.

Verslaggevers van ‘te voet’ zijn afgereisd naar De Grote Drie en hebben ter plekke de mooiste route van de gemeente beoordeeld. Daarbij is onder meer gekeken naar het percentage onverharde paden, rustpunten, horeca onderweg, afwisseling in het landschap, exclusiviteit voor de wandelaar, bereikbaarheid en informatie.

Meestemmen

De beoordelingen van de genomineerden verschijnen in de eerstkomende editie van wandelkrant ‘te voet’. Iedereen kan tot en met 20 april 2018 op www.wandelkrant.nl en www.wandelgemeentevanhetjaar.nl stemmen voor de favoriete wandelgemeente. Zowel de stem van de lezer als die van de redactie bepaalt uiteindelijk de winnaar voor de Wandelgemeente van het Jaar 2018.