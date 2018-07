Goeree-Overflakkee heeft het schoonste strand van Nederland

Het is Goeree-Overflakkee gelukt, op donderdag 5 juli 2018 ontving het op Vlieland de hoogste waardering in de Schoonste Stranden Verkiezing. Het strand in Ouddorp op Goeree-Overflakkee valt in de categorie zeer schoon. Een primeur, want Goeree-Overflakkee heeft daarmee voor de eerste maal het schoonste strand van heel Nederland! In 2016 en 2017 werden het strand van Ouddorp al uitgeroepen tot schoonste strand van Zuid-Holland.

Tijdens de feestelijke uitreiking op donderdag 5 juli 2018 bij ’t Badhuys op Vlieland nam wethouder Arend-Jan van der Vlugt samen met teamleiders van de buitendienst de eerste prijs in ontvangst.

Intensieve samenwerking

"We werken met allerlei partijen intensief samen om de prachtige stranden op Goeree-Overflakkee zo schoon mogelijk te houden voor onze gasten. Geweldig om te zien dat deze inzet wordt beloond met de hoogst mogelijke waardering, namelijk het schoonste strand van Nederland!", aldus een trotse wethouder Arend-Jan van der Vlugt, die onder meer verantwoordelijk is voor het strandbeheer en Eilandmarketing.

(Inter)nationale waardering stranden Goeree-Overflakkee

Het strand van Ouddorp is niet alleen het schoonste strand van Nederland, maar krijgt ook (inter)nationale waardering. Zo werd de kuststrook in maart door Green Destination top 100 benoemd tot beste duurzame kustbestemming wereldwijd. En in mei werden de stranden bij Ouddorp en de Brouwersdam en diverse jachthavens bekroond met acht blauwe vlaggen. De Blauwe Vlag is een internationale onderscheiding die jaarlijks wordt toegekend aan stranden en jachthavens die veilig en schoon zijn.

Schoonste Stranden Verkiezing

De Schoonste Stranden Verkiezing is een jaarlijks initiatief van Stichting Nederland Schoon. ANWB-inspecteurs bepalen welk strand het schoonste van Nederland is. Schone stranden ontvangen een driesterren- en zeer schone stranden een viersterrenwaardering. Het doel van de verkiezing is om beheerders, gemeenten en strandpaviljoenhouders te stimuleren hun gastvrijheid en betrokkenheid te tonen door de stranden goed schoon te houden. Op een schoon strand is het immers fijner zonnen, sporten, wandelen en werken.