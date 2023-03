Goeree-Overflakkee het eerste afvalvrije eiland van Nederland?

Professor Lamoraal weet wel raad met afval. Hij is een onderzoeker die altijd op zoek is naar dingen om te bestuderen. Over afval raakt hij niet uitgepraat en het is zijn droom om een heus afvalvrij eiland te realiseren in Nederland. Daarom is hij onderweg naar Goeree-Overflakkee en wil dinsdag 14 maart 2023 in Middelharnis kennismaken met schoolleiders en leerkrachten om te vertellen over zijn afvallessen.

Anders kijken naar afval

Als onderzoeker en verhalenverteller-vanuit-de-laboratoriumkast, bestudeert professor Lamoraal samen met basisscholieren hoe het komt dat er zo veel afval is en wat we er in de toekomst aan kunnen doen. “Dat doen we door anders naar afval te kijken en te denken in cirkels”, vertelt de professor. “Ik doe dat niet alleen’, vervolgt hij. “De scholieren denken zelf actief na over hun eigen rol bij afval. En ze leren over de geschiedenis én toekomst van afval.”

Afvalvrije scholen

De lessen van professor Lamoraal horen bij het project Afvalvrije scholen, dat in opdracht van de RAD (Regionale Afvalstoffendienst) kosteloos aangeboden wordt aan de basisscholen op Goeree-Overflakkee. De leerkracht ontvangt een uitgebreide lesbrief en leerlingen krijgen een videoles over de geschiedenis en toekomst van afval. Aansluitend doen ze creatieve opdrachten in de klas.

Vervolgens komt professor Lamoraal met het Afvalredders-team brainstormen over hoe het afval op school kan worden verminderd en gaat de school de uitdaging aan om na een jaar afvalvrij te zijn. Tenslotte is er een workshop waarbij de leerlingen van groep 8 zelf plastic gaan recyclen met twee plastic recyclemachines: de Shredder- en de Extrusionmachine (naar het project ‘Precious Plastic’ van Dave Hakkens).

Meet & greet met professor Lamoraal

De leerlingen van de School met de Bijbel in Sommelsdijk maakten al kennis met professor Lamoraal en het komend schooljaar starten nog twee scholen met de afvallessen. En dat is nog maar het begin op Goeree-Overflakkee. Want de professor wil ook de andere scholen op het eiland enthousiast maken voor het Afvalvrije schoolproject om zijn droom – het eerste afvalvrije eiland in Nederland – te verwezenlijken.

Daarom organiseren de RAD en professor Lamoraal een meet & greet voor scholen op dinsdag 14 maart. Schoolleiders en leerkrachten zijn dan welkom van 16:00 tot 17:00 uur aan de Langeweg 166 in Middelharnis om kennis te maken met professor Lamoraal en zijn ‘afvallessen’.

Aanmelden kan door te mailen naar educatie@radbv.nl.