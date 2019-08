Goeree-Overflakkee in 70 voorwerpen

Het Streekmuseum Goeree-Overflakkee bestaat dit jaar 70 jaar en de meest unieke voorwerpen uit onze eilandgeschiedenis zijn bij elkaar gebracht in een expositie. Tot 1 november kunt u in het streekmuseum 70 bijzondere/unieke voorwerpen bekijken. Deze voorwerpen zijn zorgvuldig geselecteerd door de gemeentearchivaris Jan Both en uitgelicht met een korte beschrijving. Zij tonen de rijke en gevarieerde collectie van het museum. Van een mussenklem tot meekrapvoorwerpen. Van een brandmerk tot aan de wandelstok van de laatste rabbi van Goeree-Overflakkee die net voor zijn deportatie zijn stok aan een mede eilandbewoner gaf met de woorden: "Die heb ik straks niet meer nodig"… Alle voorwerpen bij elkaar vertellen het verhaal van het eiland. Het museum is geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 14:00-17:00 uur. Tweeten

