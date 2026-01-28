Onrust over schimmel in sociale huurwoningen Oost West Wonen

In januari 2026 is op Goeree-Overflakkee onrust ontstaan over schimmel in sociale huurwoningen van woningcorporatie Oost West Wonen. Aanleiding zijn meldingen van huurders die zeggen al langere tijd last te hebben van vocht en schimmel in hun woning.

De aandacht kwam op gang in januari 2026, toen huurder Mike Wesdorp uit Ooltgensplaat zijn verhaal deelde met verschillende media. Hij woont aan de Marijkestraat en zegt dat schimmel in zijn woning blijft terugkomen. Volgens Wesdorp was bij de start van de huur bekend dat er schimmel aanwezig was en zou dit worden verholpen. Ondanks werkzaamheden, zoals aanpassingen aan de binnenmuren en isolatie, bleef het probleem volgens hem bestaan. Wesdorp heeft inmiddels contact opgenomen met een advocaat en de Huurcommissie.

Woningcorporatie reageert

Woningcorporatie Oost West Wonen reageerde op 23 januari met een verklaring via sociale media en de eigen website. Daarin stelt de corporatie dat meldingen van schimmel altijd serieus worden genomen. In dit geval is een onafhankelijk bureau ingeschakeld om de oorzaak te onderzoeken. De uitkomsten worden op korte termijn verwacht. Volgens Oost West Wonen zijn in de tussentijd al maatregelen genomen en is aangeboden om de schimmel te verwijderen en verdere verspreiding te beperken. Ook wijst de corporatie op het belang van ventileren en verwarmen.

Sociale media

De verklaring leidde tot veel reacties van huurders op sociale media. Wesdorp herkent zich niet in het beeld dat de klachten vooral te maken zouden hebben met bewonersgedrag. Volgens hem komt het vocht uit de vloer. Andere huurders van Oost West Wonen melden vergelijkbare problemen, zoals schimmel op muren en plafonds en vocht in kruipruimtes en kelders. Ook wijzen zij op hogere energiekosten door extra stoken en ventileren.

De situatie heeft inmiddels ook de aandacht van de lokale politiek. De CDA-fractie in de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. De partij wil onder meer weten of de gemeente zicht heeft op de omvang van de problemen en of de GGD hierbij betrokken is. Ook vraagt het CDA welke rol de gemeente heeft bij het toezicht op ernstige gebreken aan huurwoningen en hoe wordt voorkomen dat huurders in een kwetsbare positie terechtkomen.



De antwoorden worden verwacht rond 23 februari 2026.

Tip de redactie



📧 Mail naar

📞 Bel naar

💬 Stuur een WhatsAppje naar Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten!📧 Mail naar redactie@omroeparchipel.nl 📞 Bel naar 0187-682630 💬 Stuur een WhatsAppje naar 0187-609512



Door Internetredactie Omroep Archipel