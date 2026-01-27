 Luister radio: Ons Eiland, Altijd Dichtbij of kijk live TV

Zilveren gemeentepenning voor KNRM-vrijwilliger Coen van der Linde

Foto

Coen van der Linde uit Ouddorp heeft op vrijdag 23 januari 2026 de zilveren Gemeentepenning van Goeree-Overflakkee ontvangen. De onderscheiding werd uitgereikt tijdens de jaarvergadering van KNRM-reddingsstation Ouddorp, waar Van der Linde afscheid nam na 33 jaar vrijwilligerswerk. De gemeente eert hem voor zijn langdurige inzet voor het reddingswerk op en rond het eiland.

Een gemeentepenning is een erkenning voor personen of organisaties die zich op bijzondere wijze hebben ingezet voor de lokale gemeenschap. Volgens de gemeente past de inzet van Van der Linde binnen die criteria.

Reddingsbrigade
Van der Linde was in totaal ruim 43 jaar actief in het reddingswezen op Goeree-Overflakkee. Hij begon als vrijwilliger bij de Reddingsbrigade Ouddorp, waar hij tien jaar werkte als strandwacht. Daarna sloot hij zich aan bij de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM). Bij het reddingsstation in Ouddorp was hij 33 jaar betrokken, waarvan twintig jaar als schipper. In die periode nam hij deel aan 1.527 reddingsacties. Daarbij werden 2.636 mensen en 56 dieren gered.

In 2025 droeg Van der Linde het schipperschap over aan een opvolger. Kort daarna besloot hij zijn vrijwilligerswerk volledig te beëindigen om meer tijd te besteden aan zijn gezin.

Toespraak burgemeester
Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman reikte de gemeentepenning uit. Zij is ook voorzitter van de plaatselijke KNRM-commissie. In haar toespraak sprak zij haar waardering uit voor de inzet en ervaring van Van der Linde en noemde zij zijn bijdrage aan het reddingswerk van grote betekenis voor de gemeente.

Dinsdag 27 januari 2026
Door Internetredactie Omroep Archipel

