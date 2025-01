Goeree-Overflakkee krijgt nieuwe taakstelling voor opvang statushouders

De gemeente Goeree-Overflakkee heeft voldaan aan de opdracht van het Rijk om 111 statushouders te huisvesten in de laatste zes maanden van 2024 en heeft daarmee de achterstand ingelopen. Dat blijkt uit cijfers van het COA, Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers.

Door Linda van der Klooster

Van de Nederlandse gemeenten hebben nog geen 50 gemeentes hun opgedragen aantal statushouders kunnen huisvesten. Statushouders zijn asielzoekers die hun verblijfsvergunning hebben gekregen. Bijna 300 gemeentes hebben niet aan de opdracht kunnen voldoen.

Achterstand

Er is landelijk inmiddels een grote achterstand in de opvang van meer dan 12000 plaatsen voor statushouders. Het Rijk bepaalt elk half jaar hoeveel statushouders elke gemeente moet huisvesten. Dat wordt de taakstelling genoemd. Het doel van de taakstelling is om de doorstroom van asielzoekerscentra naar reguliere huisvesting te verbeteren en zodoende ruimte te maken voor nieuwe asielzoekers.

De provincie houdt hier toezicht op en grijpt in als gemeenten lange tijd hun taakstelling niet halen. Goeree-Overflakkee heeft dus wel voldaan aan de vraag. In juli had de gemeente nog een achterstand, die voor 1 januari van dit jaar moest worden ingelopen. Dat is gelukt. De afgelopen zes maanden zijn hier 147 nieuwkomers ondergebracht.

Het Rijk stimuleert gemeenten met vrij besteedbare bonussen om opvangplekken aan te bieden. De bonus varieert van € 1.000 tot € 4.000 per plek en is afhankelijk van het soort opvangplekken en hoe lang de plek beschikbaar wordt gesteld. Goeree-Overflakkee heeft ruim € 46.000 euro van het Rijk gekregen. Als een gemeente niet aan het aantal voldoet, kan het Rijk opvanglocaties afdwingen, bijvoorbeeld door huurhuizen van woningcorporaties met voorrang naar statushouders te laten gaan in plaats van naar andere woningzoekenden.

Samenwerking

Voor 1 juli moet de gemeente Goeree-Overflakkee nu nog vijftien nieuwe statushouders onderbrengen. Landelijk is er het komende half jaar opvang nodig voor 30.000 statushouders, terwijl er bijna 20.000 in asielzoekerscentra wachten op woonruimte. De Minister en het COA roepen op tot regionale samenwerking om opgaves samen te voegen en te combineren.

In diverse regio's werken gemeenten samen om statushouders tijdelijk te huisvesten in regionale tussenvoorzieningen. Deze locaties bieden statushouders de mogelijkheid om alvast te beginnen met integratieactiviteiten, zoals taallessen en vrijwilligerswerk, terwijl ze wachten op permanente huisvesting.

Spreidingswet

De taakstelling voor de opvang van statushouders staat los van de Spreidingswet, die 1 februari een jaar in werking is. De Spreidingswet verplicht gemeenten om opvang te bieden aan asielzoekers die nog geen verblijfsvergunning hebben. Doel van de wet is het krijgen van een evenwichtige verdeling van de opvang van asielzoekers over het hele land. Zo wordt voorkomen dat de opvang onevenredig zwaar op de schouders van enkele gemeenten, zoals Ter Apel en Budel terechtkomt, terwijl andere gemeenten nauwelijks bijdragen.

Het huidige kabinet heeft in het Hoofdlijnenakkoord afgesproken om de Spreidingswet in te trekken. Totdat dit Minister Faber van Asiel en Migratie is gelukt, blijft deze wet echter van kracht en zijn gemeenten nog verplicht om asielzoekers op te vangen volgens de in de wet vastgelegde verdeling.

Volgens de Spreidingswet zijn gemeentes verplicht het hen opgegeven aantal asielzoekers op te vangen. Dat aantal wordt berekend gebaseerd op zaken als inwonersaantal en draagkracht. De nieuwe verdeelbesluiten voor de opvang van 96.000 verwachte asielzoekers zijn door de minister op 23 december 2024 bekend gemaakt. Voor Goeree-Overflakkee gaat het om 280 plekken. Uiterlijk 30 juni 2025 moeten die plekken gerealiseerd zijn.