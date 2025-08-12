Goeree-Overflakkee moet vaker verder reizen voor vermaak

Inwoners van Nederland hoeven doorgaans niet ver te reizen voor vermaak in hun vrije tijd, bijvoorbeeld in de zomervakantie. Ook cafés en cafetaria’s zijn voor vrijwel alle Nederlanders dichtbij. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de statistiek (CBS). Voor de inwoners van Goeree-Overflakkee liggen sommige van deze voorzieningen echter iets verder weg dan het landelijke gemiddelde.

Door Evi Vos

Inwoners van Goeree-Overflakkee moeten gemiddeld 6,3 kilometer reizen naar de dichtstbijzijnde attractie, zoals een dierentuin of binnenspeeltuin, wat verder is dan de landelijke afstand van 5,6 kilometer.

Cafetaria’s, zoals snackbars, lunchrooms en ijssalons, zijn in Nederland in 2024 gemiddeld op 0,8 kilometer te vinden. Goeree-Overflakkee scoort op dit gebied iets minder gunstig, met een gemiddelde afstand van 1,1 kilometer tot de dichtstbijzijnde cafetaria.

Filmliefhebbers op Goeree-Overflakkee moeten verder reizen voor een bioscoopbezoek. De dichtstbijzijnde bioscopen bevinden zich in Hellevoetsluis of Rotterdam, terwijl in Nederland gemiddeld één bioscoop binnen vijf kilometer te vinden is.

Er zijn op dit moment geen landelijke cijfers beschikbaar over de afstanden tot musea in 2024.

