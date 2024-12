Goeree-Overflakkee officieel dementievriendelijke gemeente

Goeree-Overflakkee is officieel een dementievriendelijke gemeente. Aftredend voorzitter Wim Eijbers van de lokale afdeling van Stichting Alzheimer Nederland en zijn opvolger Marrie Cornelisse-de Jager reikten het certificaat uit op maandag 2 december 2024 aan wethouder Berend Jan Bruggeman van Sociaal Domein en Welzijn.

Aanwezig waren ook de samenwerkingspartners van de gemeente op het gebied van dementiezorg: coördinator Conny Bouwer van de ketenzorg dementie, casemanager dementie Marianne Tanis en beleidsadviseur Maatschappelijke Ontwikkelingen Claudia Groen van de gemeente.

Dementiescan

Goeree-Overflakkee heeft zich de afgelopen jaren, samen met zorgorganisaties en vrijwilligers, ingezet voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. De toekenning van het certificaat was mede gebaseerd op de resultaten van een recente dementiescan van Alzheimer Nederland. Op 6 van de 8 thema's, zoals beleidsvorming, mantelzorgondersteuning en deskundigheidsbevordering, scoort Goeree-Overflakkee boven het landelijke gemiddelde.

In de gemeente is de Ketenzorg Dementie sinds 2010 actief. Het is een samenwerkingsverband van zorgaanbieders, welzijn- en vrijwilligersorganisaties en de gemeente met als doel het bieden van een samenhangende begeleiding en ondersteuning voor alle mensen met dementie en hun mantelzorgers. Casemanagers dementie werken nauw samen met de zorgconsulenten van de gemeente om inwoners en mantelzorgers passende hulp te bieden.

1000 inwoners

Ook worden activiteiten georganiseerd voor mensen met dementie. Hierdoor kunnen mensen met dementie langer thuis blijven wonen en mee blijven doen in de samenleving. Op dit moment hebben ongeveer 1.000 inwoners van Goeree-Overflakkee een vorm van dementie. Door onder meer vergrijzing zal dit aantal naar verwachting stijgen naar 1.300 in 2030. Het thema wonen met dementie krijgt de komende jaren extra aandacht.

De gemeente blijft zich inzetten om inwoners met dementie en hun mantelzorgers te ondersteunen. Dit gebeurt onder meer door:

Ondersteuning op maat: Casemanagers dementie werken nauw samen met de zorgconsulenten van de gemeente om inwoners passende hulp te bieden.

Activiteiten en ontmoetingen: De gemeente subsidieert Alzheimer Nederland voor bijeenkomsten zoals ontmoetingsavonden en de Wereld Alzheimer Dag. Ook is er 3 dagen per week een Open Inloop - de Voorste Vloer - bij de Nollestee voor mensen met beginnende geheugenproblemen.

Informatievoorziening: Stichting Zijn verzorgt met steun van de gemeente signaalkaartjes, een keuzewijzer voor zorg en ondersteuning, en mantelzorgondersteuning. Daarnaast verschijnt jaarlijks een themapagina over dementie in de lokale media.

Dagbesteding: Via Wmo-aanbieders biedt de gemeente dagbesteding aan mensen met dementie.

Voor meer informatie, zie de website van de ketenzorg.



Door Internetredactie Omroep Archipel