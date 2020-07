Goeree-Overflakkee omarmt De Beroepscampus

De Beroepscampus, dé plek waar vakmensen van de toekomst worden opgeleid. Met die ambitie slaan RGO, CSG Prins Maurits, Bouwmensen Zuid-West, Lentiz, Albeda, regionale ondernemers en de gemeente Goeree-Overflakkee de handen ineen om toonaangevend en vernieuwend beroepsonderwijs in de regio aan te bieden. De Beroepscampus – inmiddels bekend op Goeree-Overflakkee en in de regio – blijft de naam waarmee de onderwijsinstellingen samen sterk de toekomst ingaan.

De betrokken onderwijsinstellingen ondertekenden de definitieve samenwerkingsovereenkomst waarin de partijen zich ten doel stellen om gezamenlijk het opleidingsaanbod en de aansluiting met de arbeidsmarkt te versterken, de samenwerking met het bedrijfsleven en overheden te intensiveren en te werken aan de doorstroom van vmbo naar mbo én van mbo naar hbo.

Krachtige naam

De naam beroepscampus ontstond ooit als ‘werknaam’, maar raakte al snel ingeburgerd op Goeree-Overflakkee. De verschillende partijen hebben met elkaar nagedacht over een passende naamgeving, maar konden concluderen dat De Beroepscampus de beste optie bleef. De ondertitel ‘Vakmensen in opleiding’ is toegevoegd, zodat gelijk duidelijk is waar de Beroepscampus voor staat. Het woord campus is passend, omdat het concept verder gaat dan onderwijs. De Beroepscampus is dé plek waar bestaande scholen samenwerken met bedrijven, overheden, instellingen en maatschappelijke organisaties. Waar ruimte is voor nieuwe initiatieven op onderwijsgebied.

Kloppend hart

Ondertussen wordt er op het bouwterrein aan de Langeweg in Middelharnis/Sommelsdijk nog hard gewerkt aan de totstandkoming van het eerste deel van de campus. Dit deel van de nieuwbouw wordt waarschijnlijk begin 2021 in gebruik genomen. Het tweede deel van de nieuwbouw vindt daarna plaats op de locatie van de huidige RGO vmbo. Op dit moment is het vmbo- en het mbo-onderwijs op Goeree-Overflakkee gehuisvest op meerdere locaties. De Beroepscampus is straks het kloppend hart van het vmbo- en mbo-onderwijs, de plek waar onderwijs en praktijk elkaar ontmoeten, uitdagen en versterken. De centrale huisvesting én de samenwerking geeft de onderwijsinstellingen de ruimte om jonge mensen nog beter te kunnen vormen en scholen.

Innovatief eiland

Goeree-Overflakkee wil innovatie stimuleren. Zo wil het eiland bijvoorbeeld de proeftuin zijn op het gebied van duurzaamheid. Wethouder (Onderwijs) Peter Feller: “Om dit te realiseren zijn nu en in de toekomst goed geschoolde professionals nodig. Een goede samenwerking tussen het onderwijs, ondernemers en de overheid is hierbij van cruciaal belang. Samen werken we aan een groen, innovatief eiland om trots op te zijn!”

De Beroepscampus biedt ook een kans voor bij- en nascholing van personeel in de regio. Op de campus zijn straks ook ruimten voor bedrijven en instellingen in de regio te vinden. De Beroepscampus wordt daarmee een leer-, werk- en ontmoetingsplaats van kennis, ontwikkeling en innovatie voor Goeree-Overflakkee en de regio’s eromheen.