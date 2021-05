Goeree-Overflakkee ontvangt acht blauwe vlaggen en een Groene Wimpel

Goeree-Overflakkee ontvangt in 2021 acht blauwe vlaggen en een Groene Wimpel voor haar schone en veilige stranden en jachthavens. De gemeente is trots op het resultaat en blij dat mensen weer kunnen genieten van de prachtige stranden en jachthavens die de gemeente rijk is.

Acht vlaggen

De internationale jury van Blauwe Vlag kwam virtueel bijeen en zette de nominaties om in de Blauwe Vlag-certificering 2021. Voor Goeree-Overflakkee betekent het vlaggen voor de stranden Westerduinpad en Brouwersdam de Kous. Daarnaast ontvangen de volgende jachthavens een blauwe vlag: Jachthaven van Middelharnis, Marina Herkingen, WSV Herkingen, Marina Port Zélande in Ouddorp, WSV Oude-Tonge en WSV Goeree in Ouddorp.

De locaties zijn onder andere getoetst op de kwaliteit van het (zwem)water, milieuaspecten en veiligheid. De blauwe vlag is één jaar geldig: jaarlijks wordt opnieuw aan de hand van controles bekeken of de stranden en jachthavens nog aan de vereisten voldoen. Voor de toerist en recreant is de Blauwe Vlag het internationale herkenningssymbool voor veilig en schoon zwemwater, goede stranden en schone en veilige jachthavens.

De Groene Wimpel

In Nederland kunnen Blauwe Vlag gecertificeerde jachthavens in aanmerking komen voor een extra award: de Groene Wimpel. Een jachthaven verdient deze wimpel als zij boven op de internationale criteria extra inspanningen gedaan heeft op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen en verduurzaming van de jachthaven. De award is twee jaar geldig. De jachthaven van Middelharnis ontving al eerder een Groene Wimpel in 2018 en 2016.

Met elkaar

“De stranden en jachthavens van Goeree-Overflakkee zijn van topkwaliteit, dat blijkt wel uit deze internationale waardering van acht Blauwe Vlaggen en een Groene Wimpel! Het is een welverdiende beloning voor alle inspanningen van jachthavenbeheerders, watersportverenigingen, ondernemers en medewerkers van de gemeente. Dankzij de gezamenlijke inzet kunnen we bewoners én bezoekers van Goeree-Overflakkee zulke prachtige stranden en mooie jachthavens bieden,” aldus een trotse wethouder Tea Both-Verhoeven.

Openingsceremonie gaat niet door

De openingsceremonie vond twee jaar geleden plaats op Goeree-Overflakkee. De ceremonie gaat dit jaar wederom niet door. Wel is het seizoen formeel geopend in gemeente Elburg. In totaal wapperen er in Nederland 183 Blauwe Vlaggen. Dit zijn 56 (recreatie)stranden en 127 jachthavens. Kijk voor meer informatie over de Blauwe Vlag op www.blauwevlag.nl.