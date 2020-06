Goeree-Overflakkee ontvangt acht blauwe vlaggen voor haar schone en veilige stranden en jachthavens. De gemeente is trots op het resultaat en blij dat mensen door de versoepeling van de coronamaatregelen de prachtige stranden en jachthavens weer mogen bezoeken.

Acht vlaggen

De internationale jury van Blauwe Vlag kwam virtueel bijeen en zette de nominaties om in de Blauwe Vlag-certificering 2020. Voor Goeree-Overflakkee betekent het vlaggen voor de stranden Westerduinpad en Brouwersdam de Kous. Daarnaast ontvangen de volgende jachthavens een blauwe vlag: Jachthaven van Middelharnis, Marina Herkingen, WSV Herkingen, Marina Port Zélande in Ouddorp, WSV Oude-Tonge en WSV Goeree in Ouddorp. De locaties zijn onder andere getoetst op de kwaliteit van het (zwem)water, milieuaspecten en veiligheid. De blauwe vlag is één jaar geldig: jaarlijks wordt opnieuw aan de hand van controles bekeken of de stranden en jachthavens nog aan de vereisten voldoen. Voor de toerist en recreant is de Blauwe Vlag het internationale herkenningssymbool voor veilig en schoon zwemwater, goede stranden en schone en veilige jachthavens.

Met elkaar

Wethouder Tea Both-Verhoeven is trots op de erkenning voor de stranden en jachthavens. “Natuurlijk voelt het nu wel dubbel, in de afgelopen tijd waren de jachthavens en de parkeerterreinen bij de stranden gesloten om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Maar gelukkig kunnen de maatregelen in deze tijd versoepeld worden. Tegen onze inwoners en bezoekers wil ik zeggen: geniet van onze mooie stranden en jachthavens, maar blijf scherp op de richtlijnen en regels van het RIVM, houd 1,5 meter afstand. Zo houden we het coronavirus met elkaar onder controle.

Naar aanleiding van het mooie weer werden de stranden van Goeree-Overflakkee in de afgelopen weken weer goed bezocht. Daarbij is geconstateerd dat het afval niet altijd in de containers werd gegooid, maar soms achterbleef op het strand. Wethouder Both-Verhoeven: “Ik roep iedereen op om de erkenning van de Blauwe Vlag in ere houden en het afval netjes in de containers te gooien. Zo kunnen we met elkaar onze prachtige stranden schoon en veilig houden!”

Openingsceremonie gaat niet door

De openingsceremonie vond in 2019 plaats op Goeree-Overflakkee. De ceremonie van dit jaar in de gemeente Elburg kon, vanwege de coronamaatregelen, helaas niet doorgaan. In totaal wapperen er in Nederland 182 Blauwe Vlaggen. Dit zijn 54 (recreatie)stranden en 128 jachthavens. Kijk voor meer informatie over de Blauwe Vlag op www.blauwevlag.nl.