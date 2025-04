Goeree-Overflakkee opent eigen locatie Werkcentrum Rijnmond

Werkcentrum Rijnmond heeft er vanaf half april 2025 drie nieuwe locaties bij: op Goeree-Overflakkee, in Nissewaard en in de Hoeksche Waard. Werkgevers, werkzoekenden en werknemers zijn van harte welkom voor advies en hulp bij al hun vragen over werk, werk vinden en houden, loopbaanontwikkeling en om- en bijscholing.

Het gaat allereerst om een proef tot eind juni. De proef is onderdeel van de Regiodeal Zuid-Hollandse Delta 2021-2024. Werkcentrum Rijnmond is de plek voor advies en hulp bij alle vragen rond werk. Een afspraak maken is niet nodig.

Zo is het Werkcentrum er voor mensen die werk zoeken. Maar het Werkcentrum is er ook voor werkgevers. Bijvoorbeeld als er interesse is in het aannemen van medewerkers met afstand tot de arbeidsmarkt. En ook iedereen die al een baan heeft is welkom, bijvoorbeeld voor advies over om-/bijscholing of loopbaanontwikkeling.

Goeree-Overflakkee

Op Goeree-Overflakkee is het Werkcentrum te vinden in de bibliotheek in het Diekhuus in Middelharnis (Beneden Zandpad 7). De locatie is vandaag feestelijk geopend door wethouder Berend Jan Bruggeman (Arbeidsmarkt). “Met het Werkcentrum kunnen we inwoners en bedrijven sneller de juiste steun bieden. En het helpt bij onze inspanningen om werkzoekenden en werkgevers beter met elkaar te verbinden. Zo zetten we ons met elkaar in voor een sterke arbeidsmarkt.”

Er is sprake van een inloop op de woensdagochtend van 09:30 tot 12:30 uur. De keuze voor deze ochtend is bewust. Dan zijn er in de bibliotheek al spreekuren van bijvoorbeeld het Informatiepunt Digitale Overheid, Formulierenhulp en Schuldhulpmaatje. Vanaf 16 april zijn er dan ook 2 medewerkers vanuit het Werkcentrum aanwezig. Voor persoonlijke gesprekken is er een aparte ruimte. Contactgegevens: werkcentrum@goeree-overflakkee.nl / 140187

Regio Deal

De Regio Deal Zuid-Hollandse Delta is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Nissewaard, Voorne aan Zee, Goeree-Overflakkee en Hoeksche Waard. Het doel van de deal is om de kracht van de regio te versterken. Eén van de speerpunten is te zorgen voor een goed regionaal arbeidsmarktbeleid. Inmiddels is de samenwerking tussen de gemeenten verstevigd met deelname aan een tweede Regio Deal.

Door Internetredactie Omroep Archipel