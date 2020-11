Goeree-Overflakkee reikt mantelzorgcomplimenten uit

De gemeente Goeree-Overflakkee reikt vanaf woensdag 11 november 2020 ruim 450 mantelzorgcomplimenten uit. Het compliment is bedoeld om de mantelzorgers te bedanken voor hun inzet in het afgelopen jaar. De gemeente wil zo ook haar waardering uitspreken richting deze mensen die het verschil maken voor de inwoner die zorg nodig heeft.

Het allereerste compliment - een cadeaukaart ter waarde van 200 euro – is uitgereikt aan de heer Gerrit Nieuwland uit Sommelsdijk, die mantelzorger is voor zijn vrouw. Wethouder Berend Jan Bruggeman (Sociaal Domein) ging vanwege de coronamaatregelen telefonisch in gesprek met het echtpaar.

De 80-jarige meneer Nieuwland neemt het grootste deel van de zorg voor zijn vrouw op zich. Elke ochtend komt de verpleegkundige langs om de medische zorg te geven. Ook een aantal familieleden springt af en toe bij, bijvoorbeeld om een boodschapje te doen. Zeker in de afgelopen periode was de mantelzorg zwaar, omdat de heer Nieuwland zelf ook tobt met zijn gezondheid. “Het is niet makkelijk, maar we redden het samen. We werken goed samen en helpen elkaar, bijvoorbeeld met de was opvouwen. Het gaat niet altijd snel, maar het lukt wel.”

Dag van de Mantelzorger

Dinsdag 10 november 2020, is het voor de 23ste keer de Dag van de Mantelzorg. Op deze dag staan we landelijk stil bij alle Nederlanders die zorgen voor iemand die zij lief hebben. Op Goeree-Overflakkee ontvangen onze mantelzorgers als waardering ook het mantelzorgcompliment. Uit landelijk onderzoek blijkt dat ruim zeven op de tien mantelzorgers de zorg zwaarder dan normaal vonden tijdens de eerste coronacrisis (maart tot half juni), juist ook omdat ze het gevoel hebben altijd 'aan' te moeten staan. Reden ook om juist in deze tweede coronagolf extra aandacht te vragen voor de mantelzorger.

“We willen alle mantelzorgers bedanken voor hun inzet. Met dit compliment laten we weten dat mantelzorgers op onze steun kunnen rekenen. Het is fijn en goed dat mensen zich inzetten om zo hun naaste te helpen, maar het is in veel gevallen ook zwaar”, zo vertelt wethouder Berend Jan Bruggeman. “Vraag om hulp als het niet meer lukt, zorg dat het niet te zwaar wordt. Onze klantadviseurs van het sociaal meldpunt of de mantelzorgadviseurs van Stichting ZIJN willen graag meedenken.”

Ophalen

Inwoners van Goeree-Overflakkee konden de afgelopen periode voor hun mantelzorger het compliment aanvragen. Dat is ruim 450 keer gebeurd. Inmiddels hebben de mantelzorgers een brief gekregen dat hen een mantelzorgcompliment is toegekend. Het ophalen kan vanaf woensdag 11 november. Mantelzorgers kunnen ook iemand machtigen om het mantelzorgcompliment op te halen. In verband met de coronamaatregelen is besloten de GO Bus hiervoor in te zetten. Dit mobiele gemeentehuis wordt op vaste tijden op het plein voor het gemeentehuis neergezet, zodat mensen daar hun mantelzorgcompliment kunnen ophalen en niet het gemeentehuis in hoeven. Ophalen kan maandag t/m donderdag van 09:00 tot 16:00 uur en vrijdag van 09:00 tot 12:00 uur. De gemeente vraagt u bij het ophalen een mondkapje te dragen.