Goeree-Overflakkee rookt minder dan gemiddeld

Op Goeree-Overflakkee rookt 12,4% van de volwassen inwoners. Dat blijkt uit een analyse van Independer op basis van cijfers van het RIVM en de GGD’en. De cijfers zijn gepubliceerd in aanloop naar Stoptober, de jaarlijkse landelijke campagne waarin rokers worden aangemoedigd om in oktober te stoppen. De campagne wil bewustwording vergroten en biedt deelnemers steun bij het stoppen met roken.

Het rookpercentage op Goeree-Overflakkee ligt onder zowel het landelijke gemiddelde van 15,4% als het gemiddelde in de Zuid-Hollandse GGD-regio Rotterdam-Rijnmond, waar 18,1% van de volwassenen rookt.

In vergelijking met andere gemeenten binnen de provincie bevindt Goeree-Overflakkee zich in de lagere middenmoot. In gemeenten als Rotterdam (20,5%), Vlaardingen (17%) en Den Haag (16,1%) ligt het aandeel rokers aanzienlijk hoger. Aan de onderkant van de lijst staan Voorschoten en Waddinxveen, waar respectievelijk 7% en 7,1% van de inwoners rookt.

E-Sigaret

Hoewel het aantal rokers in Nederland langzaam daalt, groeit tegelijkertijd het gebruik van de e-sigaret. Tussen 2020 en 2024 is het aandeel gebruikers van elektronische sigaretten verdubbeld: van 2,2% naar 4,2%. Ook in Zuid-Holland is die stijging zichtbaar, met opvallende toename in onder meer Leiderdorp, Katwijk en Hillegom.

De e-sigaret werd aanvankelijk gepresenteerd als minder schadelijk alternatief voor tabak, maar uit recent onderzoek blijkt dat ook vapen risico’s voor de gezondheid met zich meebrengt.

