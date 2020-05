Goeree-Overflakkee staat strandterrassen toe

Horecaondernemers en paviljoenhouders op het Noordzeestrand krijgen van de gemeente Goeree-Overflakkee de ruimte om tijdelijk een strandterras te realiseren, met een foodtruck of een ander uitgiftepunt.

Vanaf 1 juni 2020 12.00 uur mogen in Nederland de terrassen weer open voor publiek, met inachtneming van de 1,5 meter afstand. Binnen de horecagelegenheden mogen dan maximaal 30 personen aanwezig zijn, vanaf 1 juli maximaal 100 mensen.

Uitbreiding van terrassen wordt daarom door horecaondernemers in het algemeen als zeer welkom gezien. De gemeente Goeree-Overflakkee wil daar – als het mogelijk is én veilig kan – ook bij meedenken én aan meewerken.

Ook de horecaondernemers op het Noordzeestrand wil de gemeente tegemoetkomen. Al voor de coronacrisis werd nagedacht over de mogelijkheid om de paviljoenhouders de ruimte te bieden een deel van het aangrenzende strand te gebruiken als terras. Dat draagt ook bij aan een betere beleving van het strand.

Het Uitvoeringsprogramma Strand van de gemeente, waar het strandterrassenplan in staat, wordt nog verder afgemaakt en de komende periode in concept naar het college gestuurd. Door de ontwikkelingen met het coronavirus acht de gemeente het wel goed om – ook als ondersteuning voor de ondernemers – het strandterras nu al toe te staan.

“We zien en weten dat de horecaondernemers, ook de ondernemers op het strand, door deze coronacrisis het zwaar hebben. De strandterrassen zien we als een goede optie om ondernemers wat ruimte te geven”, aldus burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman. “We weten dat er veel animo is vanuit de paviljoenhouders en zijn heel benieuwd hoe deze proef gaat verlopen.”

Het gaat per paviljoenhouder om een maximum van 500 m2 strandterras met één uitgiftepunt. Dat kan bijvoorbeeld een losse bar op het terras of een foodtruck zijn. De gemeente stelt wel de voorwaarden dat het ‘representatief’ moet zijn en dat het uitgiftepunt echt voor de consumpties op het strandterras is.

De optie voor een strandterras is naar voren gehaald vanwege de coronamaatregelen en tijdelijk (tot en met 31 oktober). In een later stadium – bij het Uitvoeringsprogramma Strand - kan de keuze gemaakt worden of de strandterrassen én of de foodtrucks kunnen blijven.

De paviljoenhouders kunnen hun aanvraag voor een strandterras indienen bij de gemeente. Op basis van de noodverordening én de regels rond de strandterrassen zal de burgemeester de aanvraag toetsen.