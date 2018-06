Goeree-Overflakkee stap dichter bij keurmerk ‘Fairtrade Gemeente’

De werkgroep Fairtrade Goeree-Overflakkee is officieel van start gegaan. Dankzij de oprichting van de werkgroep is Goeree-Overflakkee weer een stap dichter bij het keurmerk ‘Fairtrade Gemeente’.

In een fairtrade gemeente werken horeca, winkels, bedrijven, maatschappelijke organisaties en inwoners samen aan bewustwording én het gebruik van fairtrade. Goeree-Overflakkee streeft naar het keurmerk om zo een bijdrage te leveren aan een duurzame wereld waarin iedereen een eerlijke kans op ontwikkeling krijgt. Zowel dichtbij als verder weg.

Voorwaarden

Met de oprichting van een werkgroep is aan één van de voorwaarden om een fairtrade gemeente te zijn, voldaan. Andere voorwaarden zijn:

Acht supermarkten hebben minimaal tien fairtrade-producten over meerdere afdelingen;

Twee recreatiewinkels, zes horecagelegenheden, drie giftshops of huishoudelijke winkels, twee wereld/fairtrade winkels en twee overige winkels hebben meerdere fairtrade-producten;

Acht bedrijven en vijftien maatschappelijke organisaties schenken op zijn minst fairtrade-koffie en -thee;

Er wordt door meerdere bedrijven en/of winkels ingezet op Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Werkgroep

De werkgroep zorgt als stimulerende kracht voor de promotie van fairtrade in de gemeente en dat bedrijven, winkels en organisaties hun assortiment controleren en aanpassen om aan de voorwaarden te voldoen. De werkgroep bestaat uit ondernemers uit verschillende branches en betrokken inwoners.

Doet u ook mee?

Ook u kunt met uw bedrijf of vereniging meehelpen door fairtrade producten aan te bieden. Als u een steentje wilt bijdragen of meer informatie wenst, dan kunt u contact opnemen met mevrouw Yonne Mous, via e-mailadres: yomamo@gmail.com. De werkgroep hoort het ook graag wanneer uw vereniging of bedrijf al aan de criteria voldoet.

Fairtrade

Fairtrade betekent eerlijke handel; boeren en arbeiders in ontwikkelingslanden ontvangen een eerlijke prijs voor hun producten en werken onder menswaardige omstandigheden. Er zijn momenteel 83 gemeenten in Nederland met het keurmerk ‘Fairtrade Gemeente’. Meer informatie over fairtrade en het keurmerk is te vinden op www.fairtradegemeenten.nl.