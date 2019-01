Goeree-Overflakkee start 2019 met vreugdevuren

Traditioneel heeft Goeree-Overflakkee het nieuwe jaar ingeluid met vele vreugdevuren. Op sommige plaatsen moest de brandweer ingrijpen en doofden ze het vuur onder toeziend oog van de politie. In Middelharnis liep een jonge vrouw brandwonden op doordat haar been in brand stond.

De hulpdiensten spoedden zich naar de vrouw toen ze de melding kregen dat er een persoon te water was aan de Bergweg in Middelharnis. Ze was inderdaad te water, maar dan in haar badkuip om haar been te koelen. Het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis.