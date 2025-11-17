Goeree-Overflakkee treedt toe tot Regionaal Historisch Centrum

Goeree-Overflakkee treedt per 1 januari 2026 toe tot de gemeenschappelijke regeling van het Regionaal Historisch Centrum (RHC) Voorne-Putten Goeree-Overflakkee. Dit besluit werd genomen tijdens de gemeenteraadsvergadering van 13 november 2025. Met deelname aan de regeling wil het gemeentebestuur de archiefzorg regionaal organiseren.

Kritiek

Tijdens de raadsvergadering kwam vooral de communicatie met betrokken partijen aan de orde. De fractie Gaan uitte kritiek op het participatietraject van het Genealogisch Centrum. Vrijwilligers van het centrum gaven aan contact te hebben gehad met de projectleider van het nieuwe gemeentehuis over hun wensen voor de toekomstige locatie, maar nooit een definitief voorstel te hebben ontvangen. In het Programma van Eisen van het nieuwe gemeentehuis is hen slechts 12 m² toegewezen, met toegang beperkt tot de openingstijden van de receptie. De vrijwilligers vroegen bovendien om langere openingstijden. Het college onderzoekt dit verzoek nog.

Wethouder ’t Hoen erkende dat de communicatie mogelijk onvoldoende was gedeeld, maar benadrukte dat er veel aandacht is geweest voor het kleine vrijwilligersbestand van het Genealogisch Centrum. Zij zei toe dat er een historische kamer in het nieuwe gemeentehuis zal komen, die ook ruimte biedt aan andere historische verenigingen en culturele activiteiten.

Personeel

Diverse fracties, waaronder de ChristenUnie, benadrukten het belang van het behoud van lokale binding en cultureel erfgoed, zoals de kerken op het eiland. Daarnaast werd aandacht gevraagd voor de betrokkenheid van SW- en GO Werkmedewerkers bij het archief. De wethouder bevestigde dat hun plaatsing zorgvuldig wordt geregeld en afgestemd met de vakbond.

Vervolg

Het voorstel tot toetreding werd aangenomen met 24 stemmen voor en 2 tegen. De tegenstemmen kwamen van Trots op Goeree-Overflakkee (TOG), die zorgen hebben over het behoud van lokale historische elementen. Na goedkeuring van alle betrokken gemeenteraden zal het besluit tot toetreding definitief worden gemaakt en gepubliceerd in het gemeenteblad. Pas daarna treedt Goeree-Overflakkee formeel toe tot de gemeenschappelijke regeling.

