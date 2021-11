Goeree-Overflakkee zegt NEE tegen geweld tegen vrouwen

Goeree-Overflakkee zegt NEE tegen geweld tegen vrouwen en sluit zich aan bij de internationale campagne Orange the World. Daarom dragen vanaf 25 november 2021 verschillende standbeelden een oranje sjaal en staat er oranje graffiti op straat op drukke plekken.

Wereldwijd krijgt één op de drie vrouwen te maken met geweld. In Nederland is dat zelfs 45% van de vrouwen en meisjes. Om daar aandacht voor te vragen is 25 november door de Verenigde Naties benoemd als de Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen. Op deze dag start de jaarlijkse campagne Orange the World, tegen geweld tegen vrouwen.

Burgemeester Ada Grootenboer is medestander, jij ook?

Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman onderstreept het belang van Orange the World. “Geweld tegen vrouwen is niet acceptabel. Nergens. Niet op straat, niet op het werk, niet thuis. We vinden het als gemeente belangrijk dat vrouwen zich hier, zich overal, veilig voelen. Het thema van dit jaar is preventie: iedereen kan helpen om geweld tegen vrouwen te voorkomen. Zowel vrouwen als mannen. Help om het taboe te doorbreken. Help als je iets ziet gebeuren. Help om Goeree-Overflakkee een veilige plaats te laten zijn voor vrouwen, meisjes, voor iedereen. Word onderdeel van de oplossing! Ik ben medestander. Jij ook?”

In Nederland doen inmiddels het overgrote merendeel van de gemeenten en provincies jaarlijks mee aan de campagne. In 2021 is het thema van de campagne in Nederland preventie. De nadruk bij de aanpak van geweld ligt vaak op signalering, melding en hulpverlening. Deze zaken zijn van cruciaal belang, maar we moeten ook meer gaan investeren in het voorkomen van geweld door het bij de wortels aan te pakken. Daar kan iedereen aan bijdragen; individuen, professionals, organisaties, bedrijven en overheden. Belangrijk is vooral om niet alleen vrouwen en meisjes, maar nadrukkelijk ook mannen en jongens te betrekken.

Actieperspectief: Ik ben #medestander

Tijdens de Orange the World campagne willen ze iedereen uitnodigen om onderdeel van de oplossing te worden en zich medestander in de strijd tegen geweld te verklaren. Dit kan door het ondertekenen van de #medestanderpledge op orangetheworld.nl. Hiermee geeft de ondertekenaar aan dat hij/zij zich wil inzetten om geweld tegen vrouwen en meisjes te bestrijden, als vrouw of man, als professional of omstander, als vriend, buur of collega.

Wat als je zelf slachtoffer bent?

Soroptimistenclub Goeree-Overflakkee organiseert de Orange the World campagne op het eiland. Clubpresidente Marie Antoinette Westra vertelt dat Soroptimisten wereldwijd opkomen voor de belangen van vrouwen en meisjes en dat ze het daarom belangrijk vinden deze campagne te ondersteunen.

Als je slachtoffer van fysiek, seksueel of psychisch geweld bent, of van straatintimidatie, maak dan altijd melding bij de politie. Je kunt zelf kiezen of je er een aangifte van wilt maken of het bij een melding wilt houden. Een melding is heel belangrijk om de omvang van het probleem duidelijk te maken, en om ervoor te helpen zorgen dat het andere vrouwen niet overkomt. De volgende organisaties kunnen je hierbij helpen:

Centrum Seksueel Geweld tel. 0800-0188 (ook chatten)

Slachtofferhulp tel. 0900-0101

Of een melding van huiselijk geweld doen bij Veilig Thuis via tel 0800-2000.

Op www.geweldtegenvrouwenmelden.nl zijn veel meldpunten in Nederland samengebracht in een overzicht, zodat je gemakkelijker hulp kunt vinden.