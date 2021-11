Goeree-Overflakkee zet licht op groen voor pleegzorg

Goeree-Overflakkee zet het licht op groen voor de Week van de Pleegzorg 2021. Nog steeds wachten ruim 800 kinderen in Nederland op een pleeggezin. Al deze kinderen wonen nu op een plek waar het voor hen niet stabiel genoeg is. Ze wachten op groen licht, zodat ze verder kunnen ontwikkelen en ontplooien. Om voor hen het licht op groen te zetten, zijn er meer pleegouders nodig.

Daarom ondersteunt de gemeente Goeree-Overflakkee de pleegzorgorganisaties in de Week van de Pleegzorg van 3 tot en met 10 november om meer mensen te enthousiasmeren voor het pleegouderschap. Zodat ieder kind zo thuis mogelijk kan opgroeien. Pleegzorgorganisaties zijn bijvoorbeeld deze week aanwezig met een kraam op de markt in Middelharnis. Op Goeree-Overflakkee zijn momenteel pleegzorgorganisaties Timon, Enver, Horizon en William Schrikker Gezinsvormen actief. Daarnaast wordt het gemeentehuis ’s avonds groen aangelicht en is ook de Watertoren in Dirksland voor dit doel groen verlicht. Andere gebouweigenaren worden uitgenodigd om ook mee te doen.

Waardevol

Daarnaast worden de pleegouders van de gemeente in het zonnetje gezet en bedankt voor hun inzet. Op Goeree-Overflakkee zijn er ruim 50 pleeggezinnen die kinderen en jongeren onderdak, ondersteuning en begeleiding bieden. “Dat zijn onze toppers, die tijd en energie willen geven aan de kinderen die het zo hard nodig hebben. We zijn hen heel dankbaar en willen dat in deze week ook aan hen laten blijken”, zo benadrukt wethouder Berend Jan Bruggeman (Sociaal Domein). “Wat me elke keer opvalt als ik met pleegouders praat is dat ze zelf aangeven dat het hun leven ook verrijkt. Tuurlijk, het is niet makkelijk en vraagt veel. Maar ze vinden het stuk voor stuk voor hun eigen leven ook heel waardevol.”

De wethouder bezoekt deze week ook een pleegouderbijeenkomst in Den Bommel. Daarnaast krijgt ieder pleeggezin een attentie over de post. Naast een bedankbrief vinden ze daarin een cadeaubon van Middelharnis Centrum, te besteden bij de lokale middenstand in Middelharnis.

De Reizende Dichters

Bijzonder dit jaar is dat de Reizende Dichters van Goeree-Overflakkee in de pen zijn geklommen. Er is aan hen gevraagd om gedichten te schrijven over de waarde en noodzaak van Pleegzorg en wat het thema ‘Open je Wereld’ betekent voor een pleegkind en voor pleegouders. Een twaalftal mooie gedichten is het resultaat. Deze gedichten zijn te vinden op de website van de gemeente en worden geplaatst op de verschillende social media-kanalen van de gemeente. Daarnaast ontvangen de pleeggezinnen de gedichten ook in een mini-boekje. Eén van de gedichten is geschreven door Jolanda Holleman en legt goed uit wat ‘groen licht’ voor een pleegkind inhoudt.

Zet jij het licht op groen

is in jouw wereld plek

voor een pleegkind een

lang gedroomde stek

waar het kan wortelen,

groeien en met geduld

weer openbloeien

om alle zorgen te vergeten?

Laat het ons dan weten.