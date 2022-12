Goeree-Overflakkeese boswachter in jury NK Plassen Stampen 2022

Staatsbosbeheer organiseert het NK Plassen Stampen 2022 dit jaar voor de 3e keer. Door het hele land liggen er grote plassen in de natuur. De bodem is al behoorlijk verzadigd na de regenval van eind november. In combinatie met de regen die nog gaat vallen, ontstaan er grote en diepe waterplassen. Nu alle seinen op groen staan, heeft Staatsbosbeheer besloten dat het NK Plassen Stampen 2022 van start kan.

De komende tijd kan iedereen in de weer met het filmen van de meest bijzondere sprongen. Een ervaren jury van zes boswachters, onder wie Vera Willemsen die op Goeree-Overflakkee werkt, beoordeelt alle inzendingen en let daarbij op stamp- en spring-skills, moddergehalte en originaliteit.

Om iedereen een kans te geven zijn er vier categorieën: stampers jonger dan 4 jaar; stampers van 4 t/m 100 jaar; de groepssprong én er is een nieuwe categorie: de familiesprong. Per categorie wordt er éen winnaar bekendgemaakt. Elke winnaar krijgt een exclusieve privéexcursie in de natuur gegeven door een van onze boswachters.

Je doet automatisch mee als je je sprong deelt op Instagram of TikTok met de hashtag #NKPlassenStampen2022. Ook kan je filmpje gedeeld worden in het Facebook-evenement genaamd NK Plassen Stampen 2022 of kun je het mailen naar plassenstampen@staatsbosbeheer.nl. Alle informatie staat op: www.staatsbosbeheer.nl/nkplassenstampen.

Met het NK Plassen Stampen motiveert Staatsbosbeheer kinderen én volwassenen om ook bij mindere weersomstandigheden naar buiten te gaan. Tijdens de afgelopen edities, ontving Staatsbosbeheer honderden inzendingen.