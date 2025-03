Goerees strandafval en 'nurdels' tentoongesteld op Rijn-Maas Plastifal

Vrijwillige burgerwetenschappers hebben in het weekend van zaterdag 8 op zondag 9 maart 2025 afval geteld op de Goerese stranden, bij Ouddorp en het strand van De Kwade Hoek. Twee keer per jaar doen vrijwilligers op alle stranden aan de Nederlandse kust onderzoek voor Stichting De Noordzee. Het afval wordt dan niet alleen geraapt en opgeruimd, maar ook geteld en gerubriceerd.

Voor het wetenschappelijk onderzoek markeren de vrijwilligers een stuk strand van 50 vierkante meter. Daarin verzamelen zij het afval om dit daarna te rubriceren. Elk gevonden stuk, van peuk tot blikje, wordt ingevuld op een internationaal gestandaardiseerde turflijst met categorieën. Deze gegevens helpen om vervuiling in kaart te brengen en het beleid te verbeteren, samen met belangenorganisaties van industrie, visserij, ministeries en andere stakeholders. Zo wordt onderzocht of maatregelen en veranderd beleid effect hebben op de samenstelling van het afval dat op de stranden aanspoelt.

Verpakkingen

Ook wordt zo gekeken waar nog meer afval vandaan komt. Niet al het afval wordt namelijk achtergelaten door slordige strandbezoekers. Het spoelt soms ook aan op het strand vanuit andere landen, schepen, rivieren, riooloverstorten en industrie.

Er is speciaal aandacht voor de zogenaamde nurdles. Dat zijn kleine plastic korreltjes die vrijkomen bij de productie van plastic als flessen, verpakkingen, piepschuim, speelgoed en gebruiksvoorwerpen. Plastic vergaat niet, maar kan na verloop van tijd wel uiteenvallen in nog kleinere deeltjes. Tot de nurdles uiteindelijk deel gaan uitmaken van de voedselkringloop. Zo worden ze al aangetroffen in vissen en vogels. Uiteindelijk kan het zelfs in het bloed van mensen terecht komen. Nurdle-vervuiling op het strand is moeilijk te zien, omdat de korreltjes maar een paar millimeter klein zijn.

Tentoonstelling

Het verzameld afval van de kustlocaties op Goeree-Overflakkee wordt van 11 tot en met 13 maart 2025 tentoongesteld bij het Rijn-Maas Plastival bij de Onderzeebootloods en het Drijvend Paviljoen op Heijplaat in Rotterdam. Bezoekers kunnen daar, tussen lezingen en workshop door, meehelpen met het sorteren van de afvalberg van het gevonden plastic uit de Rijn-Maasdelta. Van snoepverpakkingen tot patatbakjes en van lege drinkflessen tot plastic vaten.

Vrijwilligers spelen op Goeree-Overflakkee, maar ook op andere plaatsen, een groeiende rol bij het schoonhouden van de stranden. Hun inzet is belangrijk om het afvalprobleem bij de bron aan te pakken en ondersteunt zowel de gemeente als Natuurmonumenten bij het behoud van schone natuurgebieden. Zo draagt het werk van vrijwilligers bij aan het verkrijgen van keurmerken als Het Schoonste Strand en de Groene Wimpel. Om deze inspanningen te stimuleren, stelt de gemeente subsidie beschikbaar voor vrijwilligers.

Door Internetredactie Omroep Archipel