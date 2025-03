Goereese Portdagen uitgesteld wegens NAVO-top

De Goereese Portdagen in juni zijn dit jaar afgelast vanwege de NAVO-top die op 24 en 25 juni plaatsvindt in het World Forum in Den Haag.

De Portdagen worden jaarlijks gehouden in het derde weekend van juni. Dit jaar heeft het evenement echter geen vergunning van de gemeente gekregen, omdat er in dat weekend onvoldoende politiecapaciteit is. De politie heeft daarom een negatief advies gegeven over het verlenen van de vergunning voor de Portdagen.

Nederland is voor het eerst gastland voor de NAVO-top die wordt georganiseerd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De NAVO-top 2025 is een van de grootste logistieke operaties sinds jaren. Tijdens deze internationale bijeenkomst komen ongeveer 45 staatshoofden en regeringsleiders, 45 ministers van Buitenlandse Zaken, 45 ministers van Defensie en ongeveer 6.000 delegatieleden naar Nederland.

Voor de veiligheid zijn 27.000 politiemensen, bijna 50% van het Nederlandse politiepersoneel, gevraagd paraat te staan. Ook in de weken voorafgaand aan het evenement is een grote politie-inzet vereist. Hierdoor is er onvoldoende capaciteit om de veiligheid bij andere evenementen in deze periode te garanderen.

De organisatie van de Goereese Portdagen onderzoekt de mogelijkheid om het evenement later dit jaar alsnog te laten plaatsvinden. Hiervoor moet echter een nieuwe vergunning worden aangevraagd, en het is nog onzeker of deze wordt verleend. Door de NAVO-top zijn verloven van politiepersoneel ingetrokken, die later moeten worden gecompenseerd, wat opnieuw invloed kan hebben op de beschikbare capaciteit.



Door Internetredactie Omroep Archipel