Goereese Visweken van start met 27 deelnemers

De twaalfde editie van de Goereese Visweken biedt een platform voor de lokale vistraditie, waarbij de deelnemers speciale menu’s en gerechten presenteren. De Visweken beginnen op vrijdag 26 september 2025, met 27 restaurants en horecagelegenheden die deelnemen aan dit evenement, verspreid over Goeree-Overflakkee.

Activiteiten

De Visweken duren minimaal drie weken, waarin elke deelnemer eigen invullingen geeft aan het evenement, van visgerechten tot bijzondere acties. Een terugkerend element van de Visweken is het traditionele garnalenpellen. Op dinsdag 30 september, vanaf 14:00 uur, wordt dit evenement georganiseerd in zorgcentrum De Vliedberg in Ouddorp. Het garnalenpellen biedt een gezellige activiteit voor de bewoners van het zorgcentrum.

Wijn

De officiële Goereese Viswijn van 2025 is de Picpoul de Pinet ‘L’Abeille’, gekozen door lokale horecaondernemers tijdens een blinde proeverij. Deze frisse wijn past goed bij Noordzeevis en Stellendamse garnalen en wordt aangeboden door GoedeReede Wijnen.

Educatie

Naast de culinaire activiteiten besteden ook veel basisscholen op Goeree-Overflakkee extra aandacht aan visserij en visgerelateerde onderwerpen. Leerkrachten kunnen gebruik maken van educatief materiaal op de website meester-visser.nl, inclusief filmpjes die zijn opgenomen in de haven van Stellendam.

Slingers

Nieuw dit jaar is het initiatief ‘Verslingerd’, dat creatief gebruik maakt van oude stoffen en restanten visnetten om slingers te maken. Deze slingers worden tentoongesteld in de deelnemende restaurants en winkels, wat bijdraagt aan de sfeer van het evenement.

Praktisch

De Goereese Visweken bieden een gevarieerd aanbod van visgerechten en activiteiten, waarmee bezoekers de lokale visserijtraditie kunnen ontdekken. Via de website goereesevis.nl kunnen bezoekers gemakkelijk zien welke restaurants op welke dagen hun vismenu aanbieden.

Door Internetredactie Omroep Archipel