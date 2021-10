Golfballen beschadigen eigendommen, 1.000 euro voor gouden tip

In de nacht van zaterdag 16 op zondag 17 oktober 2021 zijn er in Middelharnis door een of meerdere onbekende personen golfballen op het parkeerterrein van ASH Carrosserie geslagen. Volgens het bedrijf is op camerabeelden te zien dat dit is gebeurd vanaf het parkeerterrein van 'De Jonge Spartaan' waar ook een auto geparkeerd stond tussen 01:12 uur en 02:23 uur. Er zijn tientallen golfballen op het terrein aangetroffen.

Op camerabeelden is te zien dat de eerste golfballen om 01.31 uur op het parkeerterrein belandden. Er zijn auto’s beschadigd en er is schade aan het bedrijfspand. Om 01.55 uur is er een mogelijke getuige in een auto het parkeerterrein van de Jonge Spartaan opgereden en er weer afgereden. Wellicht dat diegene ASH meer kan vertellen. Er is aangifte gedaan bij de politie en de camerabeelden zijn overgedragen.

Het bedrijf heeft 1.000 euro beloning uitgeloofd voor de tip die kan leiden naar de dader. De tipgever kan zich rechtstreeks melden bij ASH Carrosserie 0187-661026 en/of bij de politie 0900-8844.