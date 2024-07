GOwerkt en CuraMare werken samen aan werkplekken

Een aantal kandidaten van ontwikkelbedrijf GOwerkt gaat binnenkort stagelopen in het facilitaire team van Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis (CuraMare) in Dirksland. CuraMare stelt werkervaringsplaatsen beschikbaar om deze kandidaten op weg te helpen met het ontwikkelen van de juiste arbeidsvaardigheden.

Zo vergroten ze hun kansen op de arbeidsmarkt. Is er aan beide kanten een klik? Dan onderzoekt de zorgorganisatie de mogelijkheden om de kandidaten aan zich te kunnen binden.

"CuraMare, met onder andere het ziekenhuis en de woonzorglocaties, is de grootste zorgorganisatie op Goeree-Overflakkee. En één van de grootste werkgevers van ons eiland. Vanzelfsprekend werken wij graag met hen samen", legt accountbeheerder Ellen van der Linde van GOwerkt uit. "Zij hebben personeel nodig, wij hebben mensen."

En dat beaamt ook facilitair teamleider Inge Rintjema bij CuraMare die recent in het cursuslokaal van GOwerkt aanschoof. Ze was er om kennis te maken met de kandidaten. En om meer te vertellen over het werk in het ziekenhuis. Ze zat voor 5 enthousiaste dames, waarvan er 1 net een baan had gevonden in de detailhandel. Zij stroomt op deze manier uit de bijstandsuitkering. Voor de andere 4 geldt dat ze binnenkort beginnen aan hun stage in het ziekenhuis.

Zo volgt bijvoorbeeld Elif de opleiding. Zij is pas 2 jaar in Nederland. Maar ze heeft al wel 12 jaar ervaring in de administratie bij een ziekenhuis. En zo is er ook Siham die zichzelf, net als de andere kandidaten, graag ziet doorgroeien naar voedingsassistent.

Arbeidsmarkt

De kandidaten volgen momenteel een opleiding van bijna 8 weken. Daarin worden ze voorbereid op de stage in het ziekenhuis. Het gaat om kandidaten met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dat is bijvoorbeeld omdat ze nog niet zo lang in Nederland zijn of langere tijd geen baan hadden. Het werken in de zorg en onder de mensen trekt hen.

Opleiders Katrien en John liepen vooraf mee in het ziekenhuis om te kijken welke kennis nodig is. Welke afspraken liggen er? Welke vaardigheden zijn nodig? Hoe zit het werk in elkaar? Zo behaalden de kandidaten recent allemaal hun EHBO-diploma. Aan het einde van het traject krijgen de kandidaten een praktijkverklaring assistent dienstverlening mbo 1. Dat helpt hen weer vooruit op de arbeidsmarkt.

Kennismaking

Onderdeel van de opleiding is ook de kennismaking met hun werkgever. En daarvoor kwam teamleider Inge naar het pand aan de Pascal in Middelharnis. Ze vertelde uitgebreid over de werkwijze binnen het ziekenhuis op de linnenkamer, schoonmaakwerkzaamheden en de rol van intern logistiek medewerker en voedingsassistent.

Zo legde ze uit dat de medewerkers van grote toegevoegde waarde zijn door bijvoorbeeld het rondbrengen van kantoorartikelen en medische hulpmiddelen zodat collega's hun werk goed kunnen uitoefenen. En dat het niet alleen gaat om het schoonmaken van de verpleegafdelingen of de polikliniek, maar dat ook de operatiekamers én de kantoren bij het werk horen. "Je komt overal."

In het ziekenhuis wordt best veel van een medewerker verwacht, zo maakte ze de kandidaten duidelijk. "Het is bijvoorbeeld belangrijk dat je de taal spreekt. Je moet kunnen praten met de patiënten en bezoekers. Maar je moet ook weten wat je wel en niet kan en mag. En je moet nauwkeurig voldoen aan de vaste werkwijze ook vanwege de hoge hygiëne-eisen." Het schoonmaakwerk gaat vanaf een kar met vaste producten en een vaste werkwijze. Dat moet op een uniforme wijze uitgevoerd worden.

De kandidaten kunnen bij verschillende onderdelen stagelopen. GOwerkt en CuraMare kijken samen waar de talenten van de kandidaten het beste tot hun recht komen.

Inge omschreef CuraMare aan de kandidaten als 'een warme, betrokken en menselijke werkgever', waar medewerkers bereid zijn om elkaar te helpen. Het maakte het enthousiasme op de gezichten van de kandidaten nog groter. Ze popelen om aan de slag te gaan. Op naar hun toekomst.

GOwerkt

GOwerkt, het ontwikkelbedrijf van Goeree-Overflakkee, helpt mensen in hun ontwikkeling naar werk. En bij het vinden van een geschikte werkplek. Door te werken, leer je wat je leuk vindt en waar je goed in bent. GOwerkt voor jou. GOwerkt ook voor ondernemers. Er zijn mooie kansen voor samenwerking! Nieuwsgierig? Kijk voor meer informatie op www.goeree-overflakkee.nl/GOwerkt.



Door Internetredactie Omroep Archipel