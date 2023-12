GOwerkt is de nieuwe naam van Webego

Het ontwikkelbedrijf van gemeente Goeree-Overflakkee krijgt een nieuwe naam: GOwerkt. Vanaf 1 januari 2024 houdt daarmee ook Webego BV definitief op te bestaan. GOwerkt helpt mensen in hun ontwikkeling naar werk. En bij het vinden van een geschikte werkplek.

GOwerkt maakt volledig onderdeel uit van team Passend Werk en Inkomen van gemeente Goeree-Overflakkee. De gemeente was altijd al de enige aandeelhouder van Webego BV.

GOwerkt voor jou en mij

De nieuwe naam sluit mooi aan bij andere leerwerkbedrijven in de regio. Zo heeft Hoeksche Waard HWwerkt! en is er Voorne-Putten werkt van de gemeenten Nissewaard en Voorne aan Zee. Maar de nieuwe naam is vooral gekozen omdat het klopt bij de praktijk.

“De naam past bij wat we hier met elkaar doen. We benutten talenten, zien kansen en zorgen dat onze kandidaten ontwikkelen naar werk dat bij hen past. GOwerkt voor hen, GOwerkt voor ondernemers, GOwerkt voor iedereen”, vat wethouder Berend Jan Bruggeman (sociaal domein, arbeidsmarkt) samen.

GOwerkt staat voor een energieke organisatie met ruim 160 medewerkers waar inwoners van Goeree-Overflakkee kansen krijgen om te ontwikkelen naar werk dat bij hen past. Dat gebeurt voor een beperkt deel op de locatie aan de Pascal in Middelharnis. Hier worden onder andere horren voor caravans in elkaar gezet en postkarren voor PostNL. Ook kloppen lokale ondernemers hier aan als ze bijvoorbeeld een inpakklus hebben.

GOwerkt voor het eiland

GOwerkt is actief op het hele eiland én vanuit samenwerking met collega-leerwerkbedrijven ook daarbuiten. Veel gebeurt op de werkvloer bij ondernemers, in de praktijk. De begeleiding is er voor de kandidaten, maar ook voor de ondernemers die hen de kansen bieden. Samen worden stappen gezet richting vast werk, waardoor kandidaten ook financieel niet of minder afhankelijk worden van de gemeente.

GOwerkt zet in op ontwikkeltrajecten op maat samen met ondernemers en onderwijsinstellingen. Daarbij wordt goed gekeken naar waar de behoefte is. Het afgelopen jaar is bijvoorbeeld een Mbo-niveau 1 leerlijn gestart om mensen op te leiden tot groepshulp in de kinderopvang.

GOwerkt is nog meer. Zo is er ook het facilitaire team van GOwerkt dat op veel scholen de schoonmaakwerkzaamheden uitvoert. En er zijn de kanjers van de groenvoorziening, die samen met de buitendienst van de gemeente voor een schoon en groen eiland zorgen. Of denk aan het strandteam. Onmisbaar in de zomermaanden op de parkeerplaatsen en bij de sanitaire voorzieningen.

GOwerkt voor de toekomst

De organisatie van nu is bijna niet meer te vergelijken met hoe het ooit begon. Op Goeree-Overflakkee begon vanaf 1956 de beschutte streekwerkplaats Binnenhof in Sommelsdijk voor inwoners met een handicap. Van de Voorstraat in Sommelsdijk groeide ‘het werkvoorzieningsschap’ al snel door naar de Ring in Middelharnis. Later werd verhuisd naar het Haveneind in Sommelsdijk. De locatie aan de Pascal in Middelharnis kwam begin jaren negentig.

Nog voor de eeuwwisseling kwam de naam Webego BV erbij. Dat stond voor Werkbedrijf Goeree-Overflakkee. De laatste jaren werd al langzaam afscheid genomen van de term Webego. De naam paste niet meer bij de organisatie. Het gaat niet om de productie en het werk, maar om de mens. Doen wat bij iemand past, op eigen tempo, op eigen niveau, met eigen talenten. Dat werkt, nu én in de toekomst.



Door Internetredactie FlakkeeNieuws