Graafmachine in brand langs N215 Dirksland

In de nacht van vrijdag 11 op zaterdag 12 januari 2019 werd de politie rond 3:30 uur gealarmeerd door een oplettende burger. Onderweg naar huis reed deze persoon over de N215 tussen Dirksland en Melissant. Hier wordt een nieuwe weg aangelegd. De melder zag dat er aan de andere kant van een zandberg een graafmachine in brand stond.

De brandweer heeft het vuur weten te blussen met behulp van schuim. De graafmachine is verwoest. De schade is dus groot. Weet u iets over dit incident, bel dan met 0900-8844 of anoniem met 0800-7000.