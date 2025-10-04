Graankwartier: plannen voor 47 woningen aangepast, zorgen blijven

Tijdens de presentatieavond op woensdag 24 september 2025 over het bestemmingsplan Graankwartier fase 1 in Middelharnis zijn stevige bezwaren geuit tegen de plannen voor woningbouw nabij agrarische percelen. Het plan omvat de herontwikkeling van de voormalige bedrijfslocatie aan de Westhavendijk tot een woonwijk met 47 woningen, met een nadruk op betaalbaarheid.

Zorgen over spuitzones en geurhinder

De bijeenkomst begon met een inspraakreactie van de heer Van Schaik, agrarisch ondernemer uit Sommelsdijk. Zijn bedrijf grenst direct aan de geplande woningen. Hij stelde dat het bouwplan zijn bedrijfsvoering belemmert, omdat diverse afstandsnormen worden overschreden.

Volgens Van Schaik schrijft de wet een spuitzone van 50 meter voor tussen landbouwgrond en woningen, terwijl in het voorstel slechts 5 meter wordt aangehouden. De gemeente wil die afstand opvangen met een groenblijvende haag, maar volgens ingewonnen advies is dat onvoldoende voor een veilige woonomgeving en zou dit ook bestuursrechterlijk niet worden goedgekeurd.

Daarnaast wees de ondernemer op te kleine afstanden bij geurhinder: de geplande appartementen komen op 87 meter van een koeienstal te staan, terwijl de norm 100 meter bedraagt.

Van Schaik noemde concrete gevolgen voor zijn bedrijf, zoals het niet meer kunnen gebruiken van gewasbeschermingsmiddelen bij luzerne of perenbomen. Hij vroeg de gemeenteraad om de normen opnieuw te bekijken en de regels aan te passen.

Herontwikkeling voormalige bedrijfslocatie

Het plangebied ligt ten noorden van Middelharnis en was vroeger de locatie van CTV, waar landbouwgoederen werden opgeslagen en vervoerd. De grond was eigendom van de agrarische coöperatie CZAV.

Het aantal woningen is verhoogd van 31 naar 47. De twee markante gebouwen blijven behouden: de graanloods (waar vier grondgebonden woningen in komen) en de zadendrogerij, het zogenoemde silogebouw, waarin 35 betaalbare appartementen worden gerealiseerd. Tussen beide gebouwen komen acht levensloopbestendige bungalows.

Door deze aanpassing bestaat het plan nu voor 75 procent uit betaalbare woningen. Voor de betaalbare koopwoningen geldt het landelijke prijspeil van 2023 (€ 355.000 vrij op naam), dat lager ligt dan het huidige niveau.

Aanpassingen na inspraakreacties

Het ontwerpbestemmingsplan lag ter inzage van december 2023 tot januari 2024. Er kwamen drie zienswijzen binnen: twee van agrariërs en één van de Provincie Zuid-Holland.

Naar aanleiding daarvan zijn de plannen op meerdere punten aangepast:

Er is een locatiespecifieke onderbouwing opgesteld voor de spuitzone.

Een gespecialiseerd bureau heeft een geuronderzoek uitgevoerd; daaruit blijkt dat er volgens de onderzoekers geen hinder ontstaat en dat de agrarische bedrijven niet worden beperkt in hun bedrijfsvoering.

Het stedenbouwkundig plan is herzien om beter aan te sluiten bij de provinciale wens voor meer betaalbare woningen.

Uit verkeersonderzoek blijkt dat het plan leidt tot minder verkeersbewegingen (214) dan in de oude bedrijfsbestemming (232). Het zware vrachtverkeer verdwijnt bovendien.

De route voor het bouwverkeer is vastgelegd in een overeenkomst, om overlast in het centrum van Middelharnis te voorkomen.

Wethouder Markwat lichtte toe dat bij de beoordeling van de verkeersbewegingen wordt gekeken naar wat er in de oude situatie mocht en wat er in de nieuwe plannen mogelijk is. Naast de formele regels lopen er ook gesprekken tussen de ontwikkelaar en de agrariërs om belangen goed te borgen.

Woningcorporatie Oost-West Wonen neemt niet deel aan het project vanwege beperkte financiële ruimte. De corporatie richt zich op grotere projecten, zoals de Westplaat.

Vervolg

Als de gemeenteraad instemt met het bestemmingsplan, wordt de omgevingsvergunning direct aangevraagd. De bouw start naar verwachting in 2026, met een gefaseerde oplevering in 2027.

Tip de redactie

Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten! Mail naar redactie@omroeparchipel.nl, bel naar 0187-682630 of stuur een WhatsAppje naar 0187-609512.



Door Internetredactie Omroep Archipel