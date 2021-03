Gratis BINGO livestream avond

In verband met de COVID maatregelen is het helaas niet mogelijk om gezellig samen te komen voor een koffie uurtje of bijvoorbeeld een bingo avond. Daarom organiseert Stichting ZIJN op woensdag 7 april 2021 een gratis livestream BINGO vanuit de theaterzaal van het Diekhuus. Zo proberen ze toch een gezellige activiteit aan te bieden met de mogelijkheid om mooie prijzen te winnen.

Vind je het leuk om mee te doen met onze Bingo avond? Meld je uiterlijk 5 april 2021 aan bij receptie@zijngo.nl en speel mee met de leukste en gezelligste Bingo van Stichting ZIJN.

Na inschrijving ontvangt u via e-mail de bingokaarten en uitgebreide informatie over hoe onze online bingo te werk gaat.