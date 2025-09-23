Gratis boek voor jongeren in Bibliotheek Middelharnis

Jongeren tussen de 15 en 18 jaar kunnen in september 2025 gratis de nieuwe verhalenbundel 3PAK ophalen bij Bibliotheek Middelharnis. Deze bundel bevat drie korte verhalen, geschreven door bekende auteurs: Buddy Tegenbosch, Dilan Yurdakul en Maartje Wortel. De verhalen zijn niet alleen fysiek beschikbaar, maar kunnen ook digitaal als e-book of luisterboek worden gelezen of beluisterd.

In Uithaler van Buddy Tegenbosch volgt de lezer Melvin, die voor een crimineel netwerk drugs haalt uit containers in de haven. Hij is ervan overtuigd dat dit de laatste keer is, maar dat blijkt minder eenvoudig dan hij denkt. In Je bent een meisje van Dilan Yurdakul wordt het verhaal verteld van een jonge vrouw die opgroeit tussen de vrijheid van buiten en de beperkingen van thuis, waar haar moeder en oma haar verlangen naar vrijheid als 'ongepast' beschouwen. Maartje Wortel schrijft in Kiespijn over Dries, een jongen die worstelt met het maken van keuzes. Zijn vader zegt dat je zonder keuzes niets bereikt, maar zijn vrienden vinden dat je gewoon moet handelen.

De bundel is gratis verkrijgbaar bij de bibliotheek, en jongeren kunnen deze ook digitaal lezen of luisteren via de online diensten van de Bibliotheek. Voor meer informatie kunnen geïnteresseerden terecht op de website www.bibliotheekzhe.nl.

