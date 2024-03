Gratis busvervoer blijft voor minima Goeree-Overflakkee

Inwoners van Goeree-Overflakkee met een laag inkomen kunnen gratis blijven reizen met de bus. De gemeenteraad heeft dit besloten na een proef van een jaar. Met het 'Dal Vrij busabonnement' reizen minima gratis tijdens daluren, weekenden en op feestdagen met busvervoer van Connexxion. Dat kan op heel Goeree-Overflakkee, in de Hoeksche Waard en in Zeeland.

Vanaf 1 maart 2024 is het abonnement zelfs beschikbaar voor een grotere groep inwoners. "We vinden het belangrijk dat iedereen in onze gemeente mee kan doen", benadrukt wethouder Berend Jan Bruggeman de waarde van het abonnement. "We zijn een uitgestrekte gemeente. En dat betekent ook dat we soms meer kilometers moeten afleggen om op onze bestemming te komen. Door dit busabonnement zien we dat mensen vaker de deur uitgaan. Het geeft een stukje vrijheid. Ze zijn niet afhankelijk van anderen of van geld om eropuit te gaan. Voor een bezoekje aan familie of vrienden. Of voor een dagje uit. Of voor een afspraak in bijvoorbeeld het ziekenhuis."

Inwoners zijn tevreden over het busabonnement. Ongeveer 400 inwoners maakten het afgelopen jaar gebruik van het Dal Vrij busabonnement. Dat scheelde voor veel gebruikers reiskosten. Het busabonnement is voor inwoners van Goeree-Overflakkee van 12 jaar of ouder. Ook moeten ze een laag inkomen hebben en in het bezit zijn van een persoonlijke OV-chipkaart die nog minimaal 3 maanden geldig is.

Een abonnement is geldig voor een jaar vanaf datum van toekenning. Het abonnement is voor reizen op maandag tot en met vrijdag na 09:00 uur. In het weekend en op feestdagen is het abonnement de hele dag te gebruiken. Het abonnement is ook voor de buslijnen van Connexxion tot aan het Zuidplein in Rotterdam.

Inwoners met een bijstandsuitkering die al in het bezit zijn van het busabonnement krijgen automatisch een verlenging. Ze ontvingen hierover een brief. Andere inwoners met een laag inkomen vragen het Dal Vrij busabonnement aan via www.goeree-overflakkee.nl/gratis-dal-vrij-busabonnement.



Door Internetredactie Omroep Archipel