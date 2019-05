Gratis spel en kans op sponsorcheque tijdens inleveractie milieustraten Goeree-Overflakkee

De gemeente Goeree-Overflakkee doet mee aan de Wecycle-inleveractie voor afgedankte elektrische apparaten en spaarlampen (e-waste) op de milieustraten in Middelharnis en Goedereede. Inwoners die e-waste inleveren na Koningsdag, ontvangen een gratis Wecycle Recycle Memo-spel (op=op). Bovendien maken zij van 29 april tot en met 9 juni kans op een Wecycle Sponsorcheque van duizend euro voor een zelf opgegeven vereniging of goed doel.

Doel van de inleveractie is om het inleveren te stimuleren van vooral kleine elektrische apparaten en spaarlampen op de milieustraat. Maar ook om bewustwording te creëren voor een tweede leven van gebruikte spullen. Door de samenwerking met Goed voor Goed is het nu ook mogelijk om nog bruikbare spullen in te leveren op de milieustraat van Middelharnis.

Sponsorcheque

Tijdens de actieperiode kunnen inwoners kans maken op een Wecycle Sponsorcheque voor een zelf opgegeven vereniging of goed doel. Om kans te maken op een cheque moet men een leuke, opvallende of creatieve inzamelactie verzinnen en deze promoten. De door de actie ingezamelde spullen moeten zij inleveren bij de milieustraat. De beschrijving van de actie en een foto of filmpje van het inlevermoment kan men inzenden via www.wecycle.nl/inleveren.

De vijfentwintig leukste, opvallendste of creatiefste inzendingen worden door Wecycle beloond met een sponsorcheque van duizend euro voor de opgegeven vereniging of lokaal goed doel. Ook zijn er honderd troostprijzen: bloemenbonnen ter waarde van vijfentwintig euro om iemand te bedanken voor zijn of haar inzet voor de vereniging of lokaal goed doel! Kijk voor de actievoorwaarden, spelregels en gratis promotiemateriaal op de website.

Recycling belangrijk

Jaarlijks verdwijnen veel kleine apparaten, lampen en armaturen in de vuilnisbak. Hierdoor gaan ze verloren voor recycling. Door recycling blijven grondstoffen behouden, komen schadelijke stoffen niet in het milieu terecht en wordt de uitstoot van CO2 vermeden.

Wecycle

Wecycle voert de regie over de inzameling en recycling van afgedankte elektrische apparaten en energiezuinige lampen, kortweg e-waste. Via een landelijk dekkend inzamelnetwerk van 10.000 punten kunnen consumenten en professionals e-waste gratis inleveren. Meer informatie is te vinden op www.wecycle.nl/consumenten.