Gratis theatervoorstelling Au!derdom voor ouderen en mantelzorgers

De gemeente Goeree-Overflakkee nodigt mantelzorgers en ouderen uit voor de theatervoorstelling Au!derdom op vrijdag 14 juni 2024 om 15:00 uur in woonzorglocatie Nieuw Rijsenburg in Sommelsdijk. De voorstelling gaat over het overschrijden van grenzen. We worden allemaal een dagje ouder en kunnen onverhoopt geconfronteerd worden met grensoverschrijdende situaties.

De acteurs van Theater in Feite verzorgen een educatieve voorstelling waarbij u tips krijgt over hoe u kunt omgaan met deze situaties binnen de mantelzorg van uzelf of iemand anders. Na de voorstelling volgt een gesprek. Het belooft een inspirerende en leerzame middag te worden.

Programma

14:45 uur Inloop centrale hal

14:55 uur Zaal open

15:00 uur Aanvang voorstelling

15:25 uur Nabespreken

16:00 uur Einde programma

Aanmelden

U kunt zich via het e-mailadres i.jochems@goeree-overflakkee.nl aanmelden. Vermeld hierbij uw naam, het onderwerp ‘voorstelling 15:00 uur' en het aantal personen. Aanmelden kan tot 7 juni.



Door Internetredactie Omroep Archipel