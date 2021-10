Grevelingenweek 2021: Activiteiten in de natuur voor jong en oud

Voel de wind door je haren, het najaarszonnetje op je gezicht en laat je longen vullen met de zilte lucht. Van 20 t/m 27 oktober 2021 organiseren Staatsbosbeheer en IVN Natuureducatie de 9e editie van de Grevelingenweek. Iedereen kan meedoen met unieke activiteiten rondom de Grevelingen, het grootste zoutwatermeer van Europa.

Beleef de Grevelingen

Ervaar de Grevelingen vanaf het water met een zeilboot of sup-board, proef lokale zilte delicatessen of kies uit één van de andere activiteiten. Ook voor kinderen is er genoeg te doen: van krabben vangen tot zelf vliegers maken. Tijdens de Grevelingenweek zijn er verschillende activiteiten om de natuur beleven. Door de maatregelen rondom het coronavirus zijn er minder plekken beschikbaar per excursie. Vooraf aanmelden is verplicht. Bekijk alle activiteiten op www.grevelingenweek.nl.

Roze Route

Bewonder wilde flamingo’s tijdens de Roze Route. Deze flamingo’s overwinteren bij Battenoord en zijn een echte bezienswaardigheid. Met een speciale routekaart kun je de route zelfstandig lopen. Onderweg leer je interessante weetjes over de exotische vrienden op hoge poten. De routekaart kun je ophalen van woensdag 20 t/m 27 oktober bij de receptie van camping De Grevelingen in Nieuwe Tonge (Battenoord). Tip: neem je verrekijker en/of camera mee.

Informatieavond Getij Grevelingen

Benieuwd naar de ontwikkelingen rondom het project Getij Grevelingen? De informatieavond vindt plaats in het Informatiecentrum Grevelingen op 26 oktober. Inloop 19:00 uur, aanvang 19:30 uur. Met presentaties over het project Getij Grevelingen en het Geopark door Walter Jonkers van de provincie Zeeland.