Groene Exoduskerk krijgt 5000 euro voor duurzame verwarming

De Groene Exoduskerk in Sommelsdijk heeft woensdagavond 24 januari 2024 een cheque van 5000 euro gekregen van de Rabobank Zuid-Hollandse Eilanden. Het geld is bedoeld voor het verduurzamen van het kerkgebouw, met name de verwarming van de kerkzaal. De kerk was een van de 19 winnaars van de Coöperatieve Duurzaamheidsbijdrage, een initiatief van de Rabobank ter gelegenheid van haar 125-jarig bestaan. In totaal werd er 125.000 euro verdeeld over verschillende duurzame projecten in de regio.

De Exoduskerk wil met de bijdrage een pilot starten om te onderzoeken of infrarood verwarming een goede en energiezuinige oplossing is voor de kerkzaal. De kerkzaal wordt bijna dagelijks gebruikt voor verschillende activiteiten, waardoor de conventionele verwarming veel energie verbruikt. Infrarood verwarming zou een alternatief kunnen zijn dat alleen de mensen en objecten in de ruimte verwarmt, en niet de lucht. De pilot wordt begeleid door Cor van Reede, een ervaren vrijwilliger van de kerk. Hij zal de temperatuur, het comfort en het energieverbruik van de infrarood verwarming monitoren en evalueren. De kerk vraagt de gebruikers van de kerkzaal om hun ervaringen en feedback te delen, en hoopt op hun begrip als de verwarming soms niet optimaal werkt.



Door Internetredactie Omroep Archipel