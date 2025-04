Groep 8-leerlingen presenteren onderzoek tijdens slotmiddag Masterclass

Donderdagmiddag 10 april 2025 was op de CSG Prins Maurits de feestelijke slotmiddag van de Masterclass 2025. Een enthousiaste groep van getalenteerde groep 8-leerlingen presenteerde hun eigen onderzoek rondom het thema voeding.

De afgelopen maanden kwamen de leerlingen twaalf keer bij elkaar om onder begeleiding van negen vwo 4- en 5-leerlingen de wereld van voeding te ontdekken. Tijdens deze bijeenkomsten doken ze in breinbrekers, leerden ze onderzoeksvaardigheden en werkten ze aan hun eigen onderzoeksvraag.

Tijdens deze afsluitende bijeenkomst, presenteerden de groep 8-leerlingen hun onderzoek aan ouders en belangstellenden. Onderwerpen varieerden van de rol van eiwitten en voedselverspilling tot fastfood, verpakkingen, houdbaarheidsdata, suiker en zelfs het eten van insecten. Ook was er aandacht voor hoe voeding door de tijd heen is veranderd. Het was een informatieve en geslaagde middag waarin ze van en met elkaar konden leren.

Door Internetredactie Omroep Archipel