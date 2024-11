Groot bedrag voor behoud historisch erfgoed

De provincie Zuid-Holland heeft in totaal bijna drieënhalfduizend euro subsidie vastgesteld voor behoud van erfgoed op Goeree-Overflakkee. Een belangrijk doel daarbij is om erfgoed niet alleen te bewaren, maar ook om het toegankelijk en tastbaar te maken voor het publiek.

Historisch Haringvliet is een van de zeven erfgoedlijnen waar de provincie zich op richt. Dat is vastgesteld in de Omgevingsvisie Zuid-Holland. Elke erfgoedlijn vertelt het unieke verhaal van die streek en bestaat uit bijzondere locaties, gebouwen en elementen die de geschiedenis van de provincie tot leven brengen.

Water

De Erfgoedlijn Historisch Haringvliet: Leven met Water als Vriend en Vijand omvat een brede strook land langs de noordelijke kust van Goeree-Overflakkee en de zuidelijke randen van Voorne-Putten en de Hoeksche Waard, inclusief het eiland Tiengemeten. Het Haringvliet en het Hollands Diep speelden een grote rol in het leven van de mensen die hier woonden. Het water zorgde voor handel en visserij, maar bracht ook gevaren met zich mee, zoals overstromingen.

Er zijn zes thema's uitgekozen die elk een deel van de geschiedenis van de streek vertellen, zoals de Havenkanalen, de karakteristieke dorpen, de dijken, kreken en de Bernisse en de waterlinies en vestingsteden. Ook is er aandacht voor de Watersnoodramp en de Deltawerken. Door de erfgoedlijn Historisch Haringvliet te verkennen, kunnen bezoekers ontdekken hoe mensen hier al eeuwenlang met het water hebben geleefd, zowel als bondgenoot als vijand.

Streekmuseum

Het Streekmuseum Goeree-Overflakkee krijgt ruim vijfendertigduizend euro voor het project De Watersnoodramp door Kinderogen, waarin mensen die de watersnoodramp als kind hebben meegemaakt over hun ervaringen vertellen in verhalen via interviews en via onderzoek in het Streekarchief.

Games

Ook is er een subsidie van vijfentwintigduizend euro beschikbaar voor het delen en behouden van de culturele identiteit onder jongeren via games en digitalisering. Stichting House of ESports gaat zich bezighouden met dit project GameCraft Historic Haringvliet. Hierin leren zo'n drieduizend leerlingen van scholen op Goeree-Overflakkee, Hoekse waard en Voorne-Putten, interactief over de geschiedenis van de streek, via games en Virtual Reality, een lesbrief en het inrichten van een eigen schooltentoonstelling.

Het Jaagpad langs het Sommelsdijkse havenkanaal wordt in oude luister hersteld met de aanleg van een jaagpad, een kunstwerk en een informatiebord. Hiervoor is vijfentwintigduizend euro beschikbaar.

Bij Fort Prins Frederik worden de elektrische installaties in de geschuttoren hersteld. Hiervoor stelt de provincie Zuid-Holland twintigduizend euro beschikbaar.



