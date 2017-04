Groot diplomafeest in Nieuwe-Tonge

Maandag 3 april 2017 hebben 48 kleuters in Nieuwe-Tonge het Nijntje beweegdiploma gehaald. Een mooie samenwerking tussen gymvereniging S.S.S., De Oranje Nassauschool, OBS de Pannebakker, de dorpsraad, GO Learns to Move en gemeente Goeree-Overflakkee.

Gymnastiekvereniging Sport Staalt Spieren organiseerde het diplomafeest voor alle kleuters. Beide basisscholen waren enthousiast om twintig weken met de kinderen van groep 1 en 2 naar de gymzaal te gaan. Van de vaardigheden die kinderen op jonge leeftijd meekrijgen via de Nijntje beweeglessen hebben ze een leven lang profijt. Een vroege kennismaking met bewegen in combinatie met plezier vergroot de kans dat kinderen lekker in hun vel zitten, meer zelfvertrouwen hebben en een sportieve levensstijl aannemen.

Via het Sportimpuls project GO Learns to Move zijn gymverenigingen de samenwerking aangegaan met peuterspeelzalen (Stichting Peutereiland), openbare basisscholen (Stichting OPOGO) en Christelijke basisscholen (Stiching Kindwijs) om de motorische ontwikkeling van jonge kinderen te bevorderen. De combinatiefunctionarissen sport (Sportteam GO) van de gemeente Goeree-Overflakkee begeleiden de gymverenigingen en onderhouden de contacten met alle samenwerkingspartners.

GO Learns to Move heeft de aangesloten verenigingen de gelegenheid gegeven om een speciale cursus te volgen om de lessenserie te kunnen geven. De lessenseries mogen uitsluitend gegeven worden door KNGU gediplomeerde leiding. Juf Sylvia en nog twee andere leidsters van S.S.S. zijn bevoegd om de lessen te verzorgen. Juf Sylvia nam de taak op zich om op maandagmorgen de lessen leuk en enthousiast te brengen. Dankzij het leefbaarheidsplan van de gemeente, met medewerking van de dorpsraad, kregen alle kinderen het Nijntje diploma kosteloos. De diploma's werden uitgereikt door wethouder De Jong en mevrouw Guit van de dorpsraad. Zij hopen dat de lessenserie er aan zal bijdragen dat kinderen bewust voor een sport kiezen. Bij S.S.S. zijn de kleuters elke maandag van 15:30 - 16:30 uur van harte welkom in de gymzaal in Nieuwe-Tonge.