Groot succes voor Victory Run ten behoeve van het Nationaal MS Fonds

Op zaterdag 8 juli 2023 vond de jaarlijkse Victory Run plaats in Oude-Tonge, georganiseerd door de Bootcamp Victory Soldiers. Dit sportieve evenement trok zo'n 550 deelnemers die zich samen inzetten voor een goed doel. Dit jaar is het goede doel het Nationaal MS Fonds.

De Victory Run staat bekend om saamhorigheid, sportiviteit, uitdaging en gezelligheid. Met een verscheidenheid aan uitdagende obstakels, waaronder monkey bars, tijgerparcoursen, obstakels met banden, klimmen, klauteren en zwemmen, belooft dit evenement altijd een spannende ervaring te zijn. Dit jaar slaagde de organisatie er opnieuw in om een gevarieerd parcours te bieden dat de deelnemers tot het uiterste dreef.

Gezinnen op zoek naar een leuke familie-uitdaging en vriendengroepen die samen een sportieve uitdaging wilden aangaan, schreven zich massaal in voor de Victory Run. Deelnemers konden kiezen uit het 5 kilometer lange family run-parcours of het 12 kilometer lange parcours. Voorafgaand aan het evenement boden de Bootcamp Victory Soldiers bootcamplessen aan om de deelnemers conditioneel, fysiek en mentaal voor te bereiden op de uitdagingen van de obstakelrun.

Goed doel

Het Nationaal MS Fonds zet zich in voor betere behandelingen en een verbeterde kwaliteit van leven voor mensen met MS, zowel nu als in de toekomst. Het Nationaal MS Fonds richt zich op drie pijlers: onderzoek, voorlichting en coaching. De opbrengst van deze Victory Run bedraagt maar liefst 2.500 euro. Dankzij deze donatie kan het fonds wetenschappelijk onderzoek naar de behandeling en genezing van MS blijven financieren, mensen met MS en hun naasten voorlichting blijven bieden en diverse activiteiten en programma's opzetten om mensen met MS te coachen en hen te helpen hun mogelijkheden te benutten.

Vrijwilligers

De organisatie is dankbaar voor de vele vrijwilligers en sponsors die het evenement mede mogelijk hebben gemaakt. De vrijwilligers voor hun enorme inzet en de sponsors voor hun financiële steun. De kosten voor het organiseren van een dergelijk evenement lopen flink op, des te dankbaarder is de organisatie voor de sponsors.

2024

De volgende Victory Run staat gepland op 6 juli 2024. Vrijwilligers en sponsors kunnen zich nu al aanmelden. De inschrijving voor deelnemers is geopend vanaf medio september. De verwachting is dat het aantal deelnemers volgend jaar nog hoger zal liggen. Onder andere Defensie zal met nog grotere aantallen deelnemen.

Fruitmand

Tijdens het evenement was helaas een incident te betreuren. Een vrouw kwam in het water terecht en liep daarbij een open botbreuk op. Jordi Hotting, eigenaar van Bootcamp Victory Soldiers en organisator van de Victory Run, betreurt het incident en heeft meteen na het voorval zijn medeleven getoond. Later heeft hij een bezoek gebracht aan de deelneemster en een fruitmand overhandigd.

De Bootcamp Victory Soldiers en alle deelnemers zijn dankbaar voor het succes van de Victory Run en zijn trots dat ze kunnen bijdragen aan het werk van het Nationaal MS Fonds.



Door Arjan Huizer