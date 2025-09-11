Grootschalige handhavingsacties op en rond het Grevelingenmeer

Gedurende juli en augustus 2025 voerden diverse overheidsinstanties grootschalige handhavingsacties uit rond het Grevelingenmeer, met als doel zowel de natuur te beschermen als de (water)veiligheid te waarborgen. In totaal werden zes integrale controles uitgevoerd, waarbij meer dan zeventig overtredingen werden geconstateerd en verschillende hulpverleningsacties plaatsvonden.

Samenwerking

Het Grevelingenmeer, een Natura 2000-gebied, is van grote ecologische waarde, maar ook een populaire recreatiebestemming. Om zowel de natuur als de veiligheid te beschermen, werkten Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat, de waterpolitie en andere handhavingspartners samen. Iedere organisatie bracht zijn expertise in, van natuurtoezicht tot vaarveiligheid en controles op illegaal brandstofgebruik. Deze samenwerking maakte het mogelijk om snel in te grijpen bij overtredingen.

Overtredingen

Tijdens de handhavingsacties werden verschillende overtredingen vastgesteld, waaronder varen zonder vaarbewijs, varen onder invloed van alcohol, het illegaal gebruik van rode diesel en het varen zonder dodemanskoord. Een veelvoorkomende overtreding was te snel varen, wat schadelijk is voor zowel de natuur als de veiligheid. Hoge golven en geluidsoverlast verstoren broedende en rustende watervogels, terwijl te snel varen ook het risico op ongelukken vergroot. Op land werden onder andere illegale vuildumping, loslopende honden, illegaal parkeren en kamperen geconstateerd.

Hulpverlening

Naast handhaving werd er snel ingegrepen bij incidenten. Hulpverleners verleenden assistentie bij een vermissing op land, een zinkende boot, een vastgelopen vaartuig en een zeilschip met een gebroken mast. Dankzij de samenwerking tussen verschillende organisaties konden deze incidenten snel en efficiënt worden aangepakt. Dit benadrukt de noodzaak van professionele hulp en snelle reactie bij calamiteiten op en rond het water.

Toekomstig

De handhavingsacties rond het Grevelingenmeer tonen de cruciale balans tussen natuurbehoud en recreatieve veiligheid. Kleine overtredingen kunnen grote gevolgen hebben voor het milieu en de veiligheid van andere recreanten. De betrokken organisaties blijven zich inzetten voor preventie, gerichte handhaving en structurele samenwerking. Ook in 2026 zullen er regelmatig handhavingsacties plaatsvinden, met de nadruk op het beschermen van het gebied en de veiligheid van bezoekers.

Tip de redactie

Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten! Mail naar redactie@omroeparchipel.nl, bel naar 0187-682630 of stuur een WhatsAppje naar 0187-609512.



Door Internetredactie Omroep Archipel