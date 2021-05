Grootschalige zoekactie naar mogelijke surfer in problemen

Donderdagavond 13 mei 2021 werd er rond 18:00 uur melding gemaakt van een surfer die mogelijk in de problemen was geraakt in Ouddorp nabij het strand van de vuurtoren. Hulpdiensten zijn gezamenlijk een grootschalige zoekactie gestart op zowel het strand als op de zee langs de Ouddorpse kust.

Vanaf het strand ter hoogte van de vuurtoren werd een onbeheerde kite waargenomen in de zee, waarvan de ‘safe’ was geactiveerd. Dit betekent in de meeste gevallen dat de betreffende (kite)surfer in problemen is geraakt. Omdat onduidelijk was of de surfer veilig aan de kant was is er een SAR-actie gestart.

Op het moment van de melding trok er een onweersbui over waardoor het zicht op zee beperkt was voor de hulpdiensten.

Reddingsbrigade Ouddorp, KNRM Ouddorp, KNRM Stellendam, een SAR-heli, het drone-team van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en een Officier van Dienst van de brandweer zijn betrokken geweest bij de grootschalige zoekactie.

Na diverse zoekslagen heeft de SAR-heli de onbeheerde kite aangetroffen op zee. Inmiddels was op een parkeerplaats achter het strand de eigenaar van de kite achterhaald. De eigenaar was niet gewond. Ook waren er geen andere surfers in de omgeving welke voldeden aan het signalement van de melding. Hierop werd de actie afgeblazen.