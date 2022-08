Grootschalige zoekactie voor meerdere vermiste personen

Dinsdagmiddag 2 augustus 2022 rond 17:30 uur is een grote zoekactie opgestart tussen strand 't Flaauwe Werk en de Brouwersdam in Ouddorp. Aan het einde van de middag kwamen er meerdere personen in de problemen rond de kust van Ouddorp. In een korte periode raakten zes personen vermist. Hierop startten de hulpdiensten een gezamenlijke zoekactie waarbij de Ouddorpse Reddingsbrigade, KNRM, ambulancedienst, brandweer en politie betrokken waren. Ook werd er door de kustwacht een helikopter ingevlogen om te helpen zoeken vanuit de lucht.

Ter hoogte van strand het Flaauwe Werk kwamen twee watersporters in de problemen. Éen watersporter had materiaalpech, waarna een andere watersporter hem kwam helpen en daarbij zelf ook in de problemen raakte. De sporters zijn zelf teruggekomen naar het strand, wel raakte één surfer licht gewond.

Tegelijkertijd werden er rondom zandbank de Ooster twee personen bedreigd door het opkomende water. De personen konden niet meer zelfstandig naar de kant komen en zijn door een boot in veiligheid gebracht.

Kort erna kwam er een melding binnen dat op de Brouwersdam een vader en dochter vermist waren. Na een gezamenlijke zoekactie van de hulpdiensten werden alle personen veilig aangetroffen, zij bleken zich op het water te bevinden en door de wind te zijn afgedreven. Hierbij zijn ze uit het zicht geraakt van de melders, waarna alarm werd geslagen.