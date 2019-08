Vattenfall bouwt haar grootste hybride energiepark van Europa op Goeree-Overflakkee. Het park bestaat uit zonnepanelen, windturbines en batterijen en komt te staan tussen Middelharnis en Stad aan 't Haringvliet. Het bedrijf heeft een investeringsbesluit genomen van zo'n 35 miljoen euro voor het zonnepark en de batterijen. Voor de windmolens was al eerder een besluit genomen en is de aanleg al gestart.

Vattenfall wil met dit unieke project windmolens combineren met zonnepanelen en energie opslag. Windenergie en zonne-energie vullen elkaar goed aan. Dit past geheel bij de ambitie om binnen één generatie fossielvrij leven mogelijk te maken.

Margit Deimel, directeur Zon en batterijen: “Als het stevig waait, schijnt er vaak minder zon. En als de zon goed schijnt, waait het meestal minder hard. Een prima combinatie dus. We willen slim omgaan met energie en daarom plaatsen we ook batterijen. De batterijen zijn in eerste instantie bedoeld om het netwerk in balans te kunnen houden. Daarnaast kan het in de toekomst ook dienen als opslag. Als het hard waait of als de zon veel schijnt, slaan we dan energie op. Wanneer er te weinig wind of zon is, leveren we groene stroom uit onze batterijen. Opwekking, opslag en netaansluiting maken gebruik van dezelfde infrastructuur en kunnen dankzij synergie-effecten zuiniger geëxploiteerd worden. Energiepark Haringvliet Zuid is het eerste energiepark van Vattenfall waar windenergie, zonne-energie en batterijen gecombineerd worden.”

Energiepark Haringvliet Zuid

Het Energiepark bestaat uit totaal 6 windturbines. Het verwachte opgestelde vermogen van het windpark ligt rond de 22 MW. Hiermee kunnen ongeveer 27.000 huishoudens van groene stroom worden voorzien. De hoogte van de windmolens is maximaal 150 meter. De voorbereidende werkzaamheden zijn inmiddels gestart.

Het zonnepark bestaat uit 124.000 zonnepanelen van totaal 38 MW, dat is genoeg groene stroom voor zo’n 12.000 huishoudens. De batterijen komen te staan bij het zonnepark in 12 zeecontainers. De batterijen zijn van BMW en hebben een vermogen van 12 MWh. De eerste werkzaamheden zullen vanaf begin 2020 starten. Voordat het zonnepark gebouwd kan worden, moeten eerst de windmolens staan. De verwachting is dat in september 2020 alles dan operationeel zal zijn