Grote belangstelling voor opfriscursus rijvaardigheid in Goedereede

Voor senioren wordt deelnemen aan het verkeer, door de toenemende verkeersdrukte en steeds veranderende verkeersregels, vaak een uitdaging. Daarom organiseerde de gemeente, in samenwerking met de Regionale Projectgroep Verkeersveiligheid en Veilig Verkeer Nederland, een opfriscursus rijvaardigheid in Oostdam, Goedereede.

Door Ron Broekhart

20 inschrijvingen per dagdeel

De belangstelling was groot: veel 60-plussers maakten gebruik van de gelegenheid om hun kennis en vaardigheden te toetsen. Voor beide dagdelen hadden zich ruim twintig senioren aangemeld. “Het is ontzettend dankbaar werk,” vertelt Linda de Jong, vrijwilliger bij Veilig Verkeer Nederland. “Bijna iedereen zegt na afloop dat ze een fantastische ochtend of middag hebben gehad.”

Een positieve ervaring

De cursus bestond uit een praktijk- en een theoriedeel. Onder begeleiding van een speciaal opgeleide instructeur legden de deelnemers in hun eigen auto een rijvaardigheidsrit van dertig minuten af. Aansluitend volgde een theorieles. “Zelfs als het tijdens de rit minder goed gaat, krijgen de deelnemers toch de theorie mee, en worden ogen en reacties getest. Dat levert altijd een positieve ervaring op,” aldus De Jong.

Volgens deelnemer Evert Pieters is de cursus zeer waardevol. “Ik moet volgend jaar voor m’n rijbewijs op. Als er nu nog opmerkingen zijn, weet ik wat me te wachten staat,” zegt hij.

Soms het advies om te stoppen

Na afloop werd het rijgedrag individueel besproken. De deelnemers kregen persoonlijke adviezen mee om ingeslopen fouten te corrigeren en hun rijvaardigheid verder te verbeteren. Soms luidt het advies echter om te stoppen met autorijden. “Als het echt niet meer verantwoord is, moet ik helaas adviseren om niet meer deel te nemen aan het verkeer,” vertelt ritbegeleider Klaas den Uil. “Het rijbewijs kunnen wij niet afnemen, maar een advies geven kan wel. Vaak wordt dat geaccepteerd.”

Volgens Linda de Jong zou de cursus eigenlijk voor iedereen verplicht moeten zijn die zijn of haar rijbewijs moet verlengen.

