Grote brand in Den Bommel

Aan het eind van woensdagavond 3 juni 2020 kwam er bij de brandweer een melding binnen van een brand in een schuurtje. Al snel bleek er meer aan de hand. Aan de Geerweg in Den Bommel stond een grote schuur in brand met daaraan vast een woning. De brandweer schaalde snel op en kwam met meerdere brandweervoertuigen ter plaatse om de brand te bestrijden. Brandweerlieden hebben de woning gered, de schuur moet als verloren worden beschouwd. De bewoners zijn veilig.

