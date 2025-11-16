Grote brand in leegstaand pand in Middelharnis

Aan de Westhavendijk in Middelharnis is zondagmiddag 16 november 2025 brand uitgebroken in een leegstaand pand. Het gebouw stond bij aankomst van de brandweer volledig in brand. Bij de brand komt veel rook vrij; de rook is al van afstand te zien en te ruiken.

De brandweer schaalde op naar grote brand om voldoende bluswater aan te kunnen voeren en extra manschappen ter beschikking te hebben. Om de hoeveelheid vervuild bluswater te beperken en hinderlijke rookontwikkeling in de omgeving te voorkomen, heeft de brandweer het pand gecontroleerd uit laten branden. Het pand was door de omvang van de brand niet meer te redden.

Omwonenden werd geadviseerd ramen en deuren te sluiten en ventilatiesystemen uit te schakelen. Rook is altijd schadelijk. In de rook kunnen roetdeeltjes zitten die neerslaan in de omgeving. De brandweer onderzoekt wat dit betekent voor de omgeving.

Het pand stond al langere tijd leeg. Over de oorzaak van de brand is op dit moment nog niets bekend. Er zijn voor zover nu bekend geen gewonden gevallen.

Tip de redactie

Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten! Mail naar redactie@omroeparchipel.nl, bel naar 0187-682630 of stuur een WhatsAppje naar 0187-609512.



Door Internetredactie Omroep Archipel