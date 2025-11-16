 Luister radio: Archipel bij nacht of kijk live TV

Grote brand in leegstaand pand in Middelharnis

Aan de Westhavendijk in Middelharnis is zondagmiddag 16 november 2025 brand uitgebroken in een leegstaand pand. Het gebouw stond bij aankomst van de brandweer volledig in brand. Bij de brand komt veel rook vrij; de rook is al van afstand te zien en te ruiken.


De brandweer schaalde op naar grote brand om voldoende bluswater aan te kunnen voeren en extra manschappen ter beschikking te hebben. Om de hoeveelheid vervuild bluswater te beperken en hinderlijke rookontwikkeling in de omgeving te voorkomen, heeft de brandweer het pand gecontroleerd uit laten branden. Het pand was door de omvang van de brand niet meer te redden.

Omwonenden werd geadviseerd ramen en deuren te sluiten en ventilatiesystemen uit te schakelen. Rook is altijd schadelijk. In de rook kunnen roetdeeltjes zitten die neerslaan in de omgeving. De brandweer onderzoekt wat dit betekent voor de omgeving.

Het pand stond al langere tijd leeg. Over de oorzaak van de brand is op dit moment nog niets bekend. Er zijn voor zover nu bekend geen gewonden gevallen.

Zondag 16 november 2025
Door Internetredactie Omroep Archipel

