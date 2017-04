Grote brand in Ooltgensplaat

Op dinsdagmorgen 18 april 2017 is een grote brand uitgebroken in een woning aan de Molendijk in Ooltgensplaat. Vanwege de uitslaande brand is de brandweer met groot materieel ter plaatse gegaan.

De woning en een auto kunnen als verloren worden beschouwd. Volgens een woordvoerder van de brandweer hebben de bewoners zichzelf in veiligheid kunnen brengen.

Twee mensen zijn ter plaatse gecontroleerd door medisch personeel, vanwege het inademen van rook.

Volgens de politie is de brand waarschijnlijk ontstaan na spelen met vuur door een 7-jarig jongetje.